Soma’daki işten çıkarma iddialarından sonra CHP’den soru önergesi geldi

Soma Kömürleri A.Ş'nin iş yükünün azalmasını gerekçe göstererek, Işıklar Ocağının yanında bulunan Kömür yıkama tesislerinde çalışan 60 işçiyi işten çıkardığı iddiasından sonra CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Meclis'te Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a 'kriz nedeniyle kaç kişi işten çıkarıldı' diyerek bir soru önergesi verdi.

Sputnik’te yer alan habere göre, Soma Kömürleri A.Ş ‘ye ait Işıklar Ocağının yanında bulunan Kömür yıkama tesislerinde çalışan 60 işçi işten çıkarıldı.

Kömür yıkama tesisinin bir vardiyaya düşürülmesi ile işten çıkarmaların yaşandığı ocakta, TKİ’nin de işçi sayısının azaltılması yönünde bir talebinin olduğu öne sürüldü.

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DURMAZ İŞTEN ÇIKARMALARIN KRİZ NEDENİYLE OLDUĞUNU AÇIKLADI

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, kriz sebebiyle işten çıkarılan ve ücretlerini alamayan çalışanlar hakkında yazılı bir soru önergesi verdi.

Raflara yansıyan zamlardan sonra, şimdi de kriz sebebiyle işten çıkartmalar ve ücret kesintilerinin başladığını ifade eden Durmaz, birçok işyerinin çalışanlarının ücretlerini ödemediğini, bazılarının eksik ödediğini ve işten çıkartmalar yoluna gidildiğini belirtti.

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CHP’Lİ VEKİL, OKTAY’A ‘ÇÖZÜM ÖNERİNİZ NEDİR?’ DİYE SORDU

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle verdiği önerge veren Durmaz, “Ekonomik kriz sebebiyle işten çıkarılan işçilerin sayısı kaçtır? İşten çıkarmaların gerçekleştiği kuruluş yâda şirketler hangileridir? İşten çıkarmalar konusunda bir denetleme yapılmış mıdır? Ekonomik kriz sebep gösterilerek maaş alamayan çalışan sayısı kaçtır? Maaşları ödeyemeyen şirket sayısı kaçtır? Bu şirketler yâda kuruluşlar hangileridir? Krizin faturası emeğiyle geçinen işçilere mi çıkartılacaktır? İşten çıkarmalar ve maaş kesintileri sebebiyle geçinme zorluğu çeken emekçiler için çözüm öneriniz nedir? Kriz sebep gösterilerek yapılan bu uygulamalar konusunda bir denetleme- dengeleme mekanizması oluşturmayı düşünüyor musunuz?”sorularını yöneltti.