Son 12 yılda Merkez’in olağanüstü hamleleri

AKP döneminde Merkez Bankası üç kez olağanüstü faiz artırımında bulundu. Sırasıyla, 2006, 2014 ve 2018 yıllarında büyük faiz artışları yaşandı. Piyasa perşembe günü Merkez'in olağanüstü hamlelerinden birini daha yapmasını bekliyor. Reuters anketinde tahminler 200-725 baz puan arasında. 2010 yılından bu yana politika faizi 16 kez değişti.

AKP döneminde Merkez Bankası 3 kez olağanüstü toplanıp faiz artırdı. Haziran 2006'da dolar 1.70 TL'ye çıkmıştı. Bunun üzerine 25 Haziran Pazar günü Merkez Bankası olağanüstü toplandı. Toplantıya şu an İYİ Parti saflarında olan eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz Londra'da bir toplantıda olduğu için katılamamıştı. Toplantıya Yılmaz'ın başkan yardımcısı Erdem Başçı başkanlık etmişti.

DOLAR 1.70’E DAYANINCA OLAĞANÜSTÜ TOPLANDILAR

Toplantı sonucunda alınan kararla gecelik faizler 225 puan artırılmıştı. 26 Haziran piyasalar açıldığında bu önlemin etkisini hemen göstermemesiyle dolar kuru tekrar 1.71 TL’ye çıkmıştı. Merkez Bankası bunun üzerine iki ayrı vade ile açtığı ihalede 500 milyon TL alım yaptı. Üçüncü önlem olarak döviz satım ihalesinde 500 milyon dolar sattı. İhaleler de yeterli olmayınca doğrudan 1 milyar dolarlık döviz satışı gerçekleştirdi. Dolar faiz hamlesinden bir ay sonra 1.44 TL'ye kadar inmişti.

BAŞÇI FAİZLERİ 550 PUAN YUKARI ÇEKMİŞTİ

İkinci olağanüstü toplantı 29 Ocak 2014 tarihinde gerçekleşti. O dönem enflasyonun tırmanışa geçmesiyle Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Ali Babacan başkanlığındaki heyet faizlere bir çözüm üretmeye hazırlığında idi. Merkez Bankası Başkanı bu kez 2006'daki olağanüstü toplantıya da başkanlık eden Erdem Başçı idi.

Başçının başkanlığındaki Para Politikası Kurulu politika faizini 550 puan yükseltmişti! TCMB bir haftalık repo faiz oranını yüzde 4.5’ten yüzde 10’a yükseltirken, gecelik borç verme faiz oranını yüzde 7.75’ten yüzde 12’ye, gecelik borçlanma faiz oranını yüzde 3.5’ten yüzde 8’e, geç likidite penceresi borç verme faiz oranını yüzde 10.25’ten yüzde 15’e, APİ borçlanma faizini ise yüzde 6.75’ten yüzde 11.50’ye yükseltmişti.

ÇOK BEKLEDİ 300 PUAN ARTIRDI

Üçüncü olağanüstü faiz artırım toplantısı ise geçen mayıs ayında gerçekleşti. 23 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleşen toplantıda Murat Çetinkaya başkanlığında gerçekleşen toplantıda Geç Likidite Faizi 300 baz puan artırıldı. Faizler yüzde 16.5 seviyesine çıktı. Daha sonra faizlerde sadeleşme adımına gidildi.

MEVCUT FAİZ 17.75

Merkez Bankası bu faiz artırımı adımını attıktan sonra politika faizini perşembe günü yapılacak toplantıya kadar 125 baz puan daha artırarak 17.75’e çekti. Haftalık repo ihalesi açılmadığı günler ise piyasa 19.75’ten fonlanıyor.