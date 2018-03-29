Son dakika… 2017 yılı büyümesi açıklandı

Dolar'ın 4 liraya euronun 5 liraya benzinin 6 liraya dayandığı bir dönemde. Türkiye ekonomisi 2017 yılında yüzde 7.4 büyüdü. Son dört yılın en yüksek büyüme oranı gerçekleşti.

Üretim yöntemine göre dört dönem toplamıyla elde edilen yıllık GSYH, zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2017 yılında bir önceki yıla göre %7,4 arttı.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2017 yılında bir önceki yıla göre %19 artarak 3 trilyon 104 milyar 907 milyon TL oldu.

Gayrisafi yurtiçi hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2017 yılında zincirlenmiş hacim endeksi olarak tarım sektörünün katma değeri %4,7 arttı, sanayi sektörü %9,2 arttı, inşaat sektörü %8,9 arttı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri %10,7 arttı.

2017 yılında kişi başına GSYH cari fiyatlarla 38 660 TL, ABD doları cinsinden 10 597 Dolar olarak hesaplandı.

DÖRDÜNCÜ ÇEYREK BÜYÜMESİ YÜZDE 7.3

Üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hasıla tahmini, 2017 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre; zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100) %7,3 arttı. Cari fiyatlarla GSYH ise %19 artarak 889 milyar 231 milyon TL oldu.

Gayrisafi yurtiçi hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2017 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; tarım sektörü toplam katma değeri %6, sanayi sektörü %8,8 ve inşaat sektörü %5,8 arttı. Hizmetler sektörünün katma değeri ise %9 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2017 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %7,4 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre %1,8 arttı.

HANEHALKI HARCAMALARI YÜZDE 6.1 ARTTI

Yerleşik hanehalklarının ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların (HHKOK) toplam nihai tüketim harcamaları, 2017 yılında bir önceki yıl zincirlemiş hacim endeksine göre %6,1 arttı. Hanehalkı tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı %59,1 oldu.

2017 yılında devletin nihai tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı %14,5 olurken, sabit sermaye oluşumunun payı %29,8 oldu. Bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre, devletin nihai tüketim harcamaları %5, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise %7,3 artış gösterdi.

Yerleşik hanehalklarının ve HHKOK’ların toplam nihai tüketim harcamaları, 2017 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %6,6 artarken devletin nihai tüketim harcamaları %7,4, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise %6 arttı.

MAL VE HİZMET İHRACATI YÜZDE 12 ARTTI



2017 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre mal ve hizmet ihracatı %12, ithalatı %10,3 arttı. Mal ve hizmet ihracatı, 2017 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak %9,3, ithalatı ise %22,7 arttı.