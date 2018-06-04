SON DAKİKA: 2018 Emekli ikramiyesi erken ödenecek! Hükümet açıkladı! Emekli ikramiyesi ne zaman verilecek?

Son dakika gelen haberlerre göre; Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Bağ-Kur, memur emeklileri ikramiyeyi 7 Haziran'da, SSK emeklileri 8 Haziran'da alacak" dedi.Hükümetin muhtemel son Bakanlar Kurulu toplantısını yaptığını açıklayan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, toplantıda ele alınan konulara ilişkin bilgi verdi.

2018 Emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? sorusunun cevabı son zamanlarda internette en çok aranan sorulardan biri. Başbakan Yardımcısı Bozdağ “Bağ-Kur, memur emeklileri ikramiyeyi 7 Haziran’da, SSK emeklileri 8 Haziran’da alacak” dedi.Hükümet TBMM'nin kapanmasından hemen önce yasalaşan kanun ile emeklilere, gaziler ve şehit yakınlarına her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi 1,000'er TL ikramiye verilmesi kararı almıştı.

Emeklilere verilecek olan ikramiyenin kamuya maliyeti ise yıllık yaklaşık 22 milyar TL. Düzenlemeler bütçe giderlerini artırdığı için piyasalar tarafından yakından izleniyor. Artan harcamaların Hazine'nin borçlanma rasyolarını ve bütçe açığını yükselteceği endişesi piyasalara yansıyor.

Türkiye ekonomisinin makro anlamda en güçlü olduğu alanların başında gelen bütçe dengesi 2016'da yaşanan darbe girişiminin etkilerini azaltmak için alınan önlemlerle kısmen bozulmaya başladı. Bunun yanı sıra başta Kuzey Irak ve Suriye olmak üzere jeopolitik gelişmeler nedeniyle güvenlik harcamalarında planlanan artış da bu etkiyi tetikledi.

Bunun üzerine seçim öncesi atılan adımlar da bütçeye 30 milyar TL'ye yaklaşan maliyet ortaya çıkardı. Hükümet bu maliyetin önemli bir bölümünün vergi, varlık ve imar barışı ile karşılanacağını belirtiyor. Maliye Bakanı Ağbal ilgili düzenlemelerin 2018 ve 2019'da ayrı ayrı 15-16 milyar TL'lik gelir beklendiğini belirtiyor.