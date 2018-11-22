Son dakika haberi… Bakan böyle dedi: Ekonomi batıyor, vay anasını nasıl batıyor?

TBMM’deki bütçe görüşmelerinde yaklaşık 7 saat boyunca muhalefet milletvekillerinin eleştirilerini dinleyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ülkede kriz yaşandığına ilişkin tespit ve yorumlara, “Ekonomi batıyor, vay anasını… Nasıl batıyor ?” sözleriyle karşı çıktı. Yıl sonuna kadar kurların, faizlerin ve enflasyonun düşeceğini belirten Bakan Albayrak, Hazine’nin borçlanmaya ihtiyaç duymadığını, ancak uygun fırsatların bulunması halinde faizleri düşürmek için borçlanmaya gidebileceklerini söyledi.

2019 yılı bütçe yasa teklifinin Meclis Plan ve Bütçe komisyonundaki görüşmeleri tamamlandı. Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bakan Albayrak, muhalefetin kriz eleştirilerine karşı çıktı. Yıl sonu için yüzde 20.8'lik enflasyon tahmini açıkladığını, ancak gelişmelerin bu tahminin daha da altında kalacağını gösterdiğini savunan Albayrak, soğan fiyatlarındaki artışın ekonomiden değil manipülasyonlardan kaynaklandığını, benzer durumun bir süre önce de ekmekte yaşandığını anlattı.

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“TÜRKİYE TAŞA GÖMÜLMÜŞ”

Albayrak, yurt dışından alınan krediler ve ülkenin sınırlı kaynaklarının betona gömüldüğü eleştirilerini ise “Türkiye taşa boğuldu, taşa gömüldü. Tüneller asfaltlar…” diye cevaplayıp bu yatırımların halk tarafından beğenildiğini, göstergesinin de seçimler olduğunu söyledi.

“GECE 02:30'A KADAR ÇALIŞTIM”

Bakan Albayrak, son yapılan Hazine borçlanma ihalelerinde kamu bankalarının kullanılarak suni düşük faiz elde edildiği eleştirilerine ise, “Öyle olsaydı ikinci el piyasada faizler düşmezdi” sözleriyle karşılık verdi. Önümüzdeki dönemde farklı borçlanma yöntemleri deneyeceklerinin sinyalini veren Albayrak, “Dün gece saat 02:30'a kadar farklı ülkelerin farklı tahvil ihale metodolojisini inceledim. 2019'da çok farklı hazine ihale modellerini göreceksiniz” dedi.

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Albayrak'ın danışmanları daha sonra bu Hazine'nin yıl sonuna kadar borçlanmaya ihtiyacı olmadığı, ancak uygun fırsatların ortaya çıkması halinde maliyetleri düşürmek için borçlanma düzenleyebilecekleri notunu paylaştı.