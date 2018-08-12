Albayrak: Mevduatlara el konulmayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gece yarısı sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla kurdaki dalgalanmaya karşı aksiyon planının uygulanmaya başladığını duyurdu. Albayrak, döviz hesaplarına el konulması ya da TL’ye çevrilmesi konusunda çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı ve mevduat hesaplarına el konulacak şeklinde dedikodu çıkartanlar hakkında yasal işlem başlatılacağını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kurdaki dalgalanmaya yönelik açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, kurdaki dalgalanmaya yönelik gece yarısından itibaren aksiyon planlarını almaya başladıklarının altını çizerek “Pazartesi sabahtan itibaren piyasaları rahatlatmak amaçlı olarak kurumlarımız gerekli aksiyonları alacak ve bu konuda gerekli duyuruları piyasa ile paylaşacaklar. Dediğim gibi, tüm önlem ve aksiyon planlarımız hazır” diye konuştu.

“MEVDUATLARA EL KONULMAYACAK”

Döviz hesaplarına el konulması ya da TL'ye çevrilmesi konusunda çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Bakan Albayrak, “Sürekli kamuoyunun gündemine bazı iddialar geliyor. Mevduatların TL'ye döndürülmesi yada el konulması gibi çok ileri iddialar. Bakın çok net söylüyorum. Mevduatlara el konulmayacak. Hesaplardaki dövizler TL'ye döndürülmeyecek. Ama bu dedikoduları ve yalanları ortaya atanlarla hukuki mücadele sonuna kadar yürütülecek. Yasal işlem başlatılacak” ifadesini kullandı.

“BU ÇOK NET BİR SALDIRININ, SINAMANIN GÖSTERGESİDİR”

Bakan Albayrak, kurlardaki bugünkü tablonun ekonomik verilerle açıklanmasının mümkün olmadığını kaydederek “Bu çok net bir saldırının, sınamanın göstergesidir. Küresel finansal sistemin en büyük oyuncusunun başlattığı bu saldırı, tüm gelişmekte olan ülkelerde benzer durumu ortaya çıkarır. Çıkardı da zaten. Bugün yaşanan tabloda, ülkemizin parasının doğrudan bir ABD başkanı tarafından hedef alındığı böyle bir ortamda, Türk ekonomisine kırılganlık suçlaması yapmak art niyetliliktir” şeklinde konuştu.

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“AKSİYON PLANIMIZI UYGULAMAYA BAŞLADIK”

Kurdaki dalgalanmaya karşı aksiyon planını uygulamaya başladığını açıklayan Bakan Albayrak, Gece yarısı sosyal paylaşım platformu Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Albayrak, “Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık. Piyasaları rahatlatmak amaçlı olarak kurumlarımız gerekli adımları atacak. Mevduatlara el konulmayacak. Hesaplardaki dövizler TL'ye döndürülmeyecek. Ama bu yalanlarla sonuna kadar hukuki alanda mücadele edilecek.” ifadelerini kullandı.

Albayrak’ın Twitter’daki açıklamaları şöyle:

“Bizim yeni ekonomi yaklaşımımızın en önemli ayağını bütçe disiplini oluşturuyor. Hedeflerimizi belirledik. Bütçe dışı giderler için taviz vermeyeceğimizi tüm kurum ve bakanlarımızla konuştuk.

Bu hassasiyet için gerekirse hedeflenen göstergeler için Mali Kural uygulayacağız.

Yatırımları ve harcamaları değerlendirirken 3 soruya verdiği cevaba bakacağız. Teknolojik yada yüksek katma değerli üretim sağlıyor mu? İhracatı artırıyor mu? Cari açığı düşürüyor mu? Bu anlayış tüm ekonomi alanlarında hakim olacak. Bu uygulamayı önemsiyoruz.

Kimsenin şüphesi olmasın. Milletimizin desteği, rasyonel politikalar ve kararlı bir duruş ile bu mücadeleden Allah'ın izniyle zaferle çıkacağız.”