Son dakika… Albayrak’tan inanılmaz döviz iddiası

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 10 Ağustos günü bazı spekülatörlerin bir ülkenin başkentinde toplanıp Türkiye ekonomisine saldırı planı yapmış olabileceklerini söyledi. Spekülatörlerin planının dolar kurunu 10 lira düzeyine çıkarmak olduğunu savunan Bakan Albayrak, ancak aldıkları önlemler sayesinde spekülatörlerin amaçlarına ulaşamadıklarını, 13 Ağustos günü duvara tosladıklarını ifade etti.
Bakan Albayrak, TBMM’de 2019 yılı bütçe teklifinin tümü üzerinde konuştu. Sabah saat 11.00'de başlayan görüşmelerde komisyon üyesi milletvekilleri bakana çok sayıda soru yöneltti. Ancak Bakan Albayrak, konuşmasının tamamını icraatlarını anlatmaya ayırırken vekillerden gelen soruların tamamını yanıtsız bıraktı.
HANGİ BAŞKENT
Albayrak'ın spekülatörlerin saldırı planı yaptığı iddiaları ise komisyonda tepkiyle karşılandı. Muhalefet milletvekilleri, böyle bir olayın hayal ürünü olmadığının anlaşılabilmesi için hem spekülatörlerin hem de toplanılan ülke başkentinin açıklanmasını istediler. Ancak Albayrak, bu konuda da açıklama yapmadı.
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