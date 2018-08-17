Altın yükseliyor! Güncel altın fiyatları: Bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar oldu? 17 Ağustos 2018

Altın fiyatları öğleden sonra yükselmeye başladı! Haftalardır yükselen altın fiyatları, altın fiyatları güne yatay seyirde başlamıştı. ABD ile yaşanan yaptırım geriliminin etkileri sürerken altın fiyatları önceki iki gün düşüş göstermişti. Ancak bugün öğle saatlerinde artan doların etkisiyle yükselmeye başladı. Bugün çeyrek altın fiyatı ve gram altın ne kadar oldu? soruları ekonomi gündemini meşgul etmeye devam ediyor. İşte Kapalıçarşı'daki güncel altın fiyatları altında son dakika gelişmeleri ve gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altın fiyatlar...

Amerika geriliminin dövize ve altına kırdırdığı rekorlar yavaş yavaş etkisini kaybediyordu.Öğle saatlerinde artmaya başlayan dolar, altın fiyatlarının da yükselmesine neden oldu. Bugün çeyrek altın fiyatı ve gram altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını kaç lira? gibi soruların yanıtlarını merak eden yurttaşlarımız altın fiyatlarını araştırıyor. Düğünlerin ve yatırımcısının gözdesi altın ne kadar oldu? Bugün altının gramı 227,29 TL’den alınırken 227,3 TL’den satılıyor. İşte Kapalıçarşı’daki 17 Ağustos 2018 Cuma altın fiyatları…

GRAM ALTIN NE KADAR?

227,29 liradan alınırken, 228,34 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 363,66 liradan alınırken 373,34 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın da 725,04'den alınırken 746,68 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1450,00 liradan alınıp 1480,00 liradan alıcı buluyor.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye’de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.

ALTIN NERELERDEN ÇIKARILIR?

Okyanus dipleri, akarsuların kumlu yatakları ve volkanik kuvarslar içerisinde altın madenleri yeryüzüne çıkar. Buralarda yeryüzüne çıkan altınların külçe halinde oldukları bilinmektedir. Sel yatağı kumlarının içerisinde ortaya çıkan altının kumdan ayırt edilmesi son derece kolaydır. Yassı ve yuvarlak bir kap altını ayırt etmekte kullanılan bir araç ve gereçtir. Okyanus diplerinde ve nehir yataklarında altın bulmak için ise tarak makinelerinden yararlanılır. Küçük parçacıklar halinde bulunan altınlar kuvars kayalıklarında ortaya çıkarlar.

ALTIN NEDEN DEĞERLİ?

Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.