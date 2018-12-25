Son dakika… Asgari ücret belli oldu

2019 yılında uygulanacak asgari ücret belli oldu. Bekar ve çocuksuz bir işçinin eline aylık 2 bin 20 TL geçecek. Böylelikle asgari ücrete yüzde 26,05, yani 417 TL zam yapılmış oldu.

Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklama yapıyor. İşte Bakan Selçuk’un açıklamalarından satır başları:

2019 yılında uygulanacak asgari ücret belli oldu. Bekar ve çocuksuz bir işçinin eline aylık 2 bin 20 TL geçecek. Böylelikle asgari ücrete yüzde 26 zam yapılmış oldu.

Asgari ücret 15 üyeden oluşan bir komisyonla tespit ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’mızın değerlendirmeleriyle bu güne geldik.

Bu haberi bekleyen milyonlarca vatandaşı daha fazla bekletmeden rakamları açıklıyorum.

1 Ocak 2019’dan itibaren asgari ücret brüt 2558 TL net 2020 TL olarak belirlenmiştir. Böylelikle geçen yıla yıkasla yüzde 26.05 arttı. Mevcut enflasyonun üzerinde artırdık.

Üç çocuklu 2155 TL’ye ulaşıyor asgari ücret. Tespit edilen ücretin başta çalışanlar ve iş verenler olmak üzere hayırlı olmasını temenni ediyorum.

“MÜKEMMEL DEĞİL AMA KABUL EDİLEBİLİR”

Bakan Selçuk’un ardından Türk İş Başkanı Ergun Atalay söz aldı. Atalay şöyle konuştu:

98 gün evvel Malatya’da asgrai ücreti 2000 TL’ye çekelim komisyon bunu görüşsün demiştik. Aradan 98 gün geçti. Bugün Türk İş ilk defa komisyon dışında. Dün akşam bakanımızla gece 2’den beri görüştük.

Şimdi bu ücret mükemmel değil. Ama bu kabul edilir bir ücret. Sayın bakanın yoğun emeği var. 2155’ti evli ve çocuklu için hedefimiz.

Bu arada başımıza gelmeyen kalmadı. Bu talebi iletirken.

‘BÜYÜK SORUMLULUĞUMUZ VAR’

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ise, belirlenen 2 bin 20 TL’lik asgari ücret için ise şunları söyledi:

2019 için geçerli olacak asgari ücreti bakanımız açıkladı. Türkiye’nin sürdürülebilir bir kalkınması konusunda büyük bir sorumluluğumuz var .Bunun çerçevsenide alınan kararın çalışanlara hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Komisyon çalışmalarına katılan işçi temsilcilerimiz ve konfederasyon temsilcilerimize teşekkür ediyoruz.