Asgari ücrette son dakika: Son toplantı bu sabah! Asgari ücret bugün belli oluyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere son toplantısını bugün saat 10.00'da yapıyor. TÜİK asgari ücretin ağır işlerde 2.213 TL olmasını önermişti. TÜRK-İŞ ise 2000 TL artı refah payı istiyor.

TÜİK'in asgari ücret önerisi ağır işler için 2 bin 213 TL, orta işler için bin 978,80 TL ve hafif işler için bin 841.40 TL oldu. TÜİK tarafından ağır işlerde çalışan bir işçi için yüzde 37.4 yani 610 TL zam önerildi. TÜİK orta işler için 375 TL, hafif işler için ise 238 TL zam önerisinde bulundu.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay asgari ücret görüşmelerinin başladığı 6 Aralık’ta yaptığı açıklamada asgari ücret artışı için enflasyonun kırmızı çizgileri olduğunu belirterek, 2.000 TL’nin üzerinde yüzde 25 enflasyon ve refah payı talep edeceklerini belirtmişti.

PATRON: 2000 TL’NİN ÜZERİNDE OLMASIN

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Kudret Önen, yeni yılda asgari ücretin 2 bin TL’nin üzerinde olmaması gerektiğini söyledi. Önen, “Bu tür taleplerin ‘Yeni Ekonomik Program’ içinde yer alan enflasyon, işsizlikle mücadele ve diğer hedeflere uygun olmadığını düşünüyoruz” dedi.

Oysa, 2008 yılından itibaren devlet tarafından işverenlere aktarılan teşviklerle işverenler asgari ücret maliyet artışından önemli ölçüde korunuyor. Net asgari ücret ile asgari ücretin işverene maliyeti arasındaki fark giderek azalıyor. Diğer bir ifadeyle asgari ücretin bir bölümü işverenler yerine kamu kaynaklarından finanse ediliyor.” dedi.