Son dakika… Bakan Albayrak’tan enflasyon açıklaması

Hazine Ve Maliye Bakanı Albayrak enflasyon rakamları hakkında yaptığı açıklamada, "Kasım ve Aralık'ta fiyatlama normalleşecek. Trend gayet olumlu. Yıl sonu hedeflerini yakalayacağımız bir noktadayız" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak TÜİK tarafından bugün açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Enflasyonla mücadele programına tahmin edilenden daha fazla katılım olduğunu belirten Bakan Albayrak, Süreci ciddi adımlarla yönetiyoruz. Türkiye kur, faiz ve enflasyon operasyonu ile karşılaştı.” dedi.

Bütçe disiplininden taviz vermemeye gayret gösterdiklerini belirten Albayrak, normalleşme ve dengelenme sürecinin güçlü bir şekilde devam ettiğini söyledi.

YILLIK ENFLASYON YÜZDE 25’İN ÜZERİNDE

Enflasyon, ekim ayında yüzde 2,67 artarken, yıllık bazda yüzde 25,24 oldu. Aylık ÜFE 0.91 artarken yıllık ÜFE yüzde 45.1’e çıktı. Ekonomistler enflasyonun yüzde 1.9 oranında artmasını bekliyordu. TÜFE bir önceki ay yüzde 6.3 seviyesinde artış göstermişti. Tüketici fiyatları bazında ekimde en yüksek fiyat artışı yüzde 41,21 ile çocuk kabanında görüldü.

İLGİLİ HABER Enflasyon rakamları ekonomistleri şaşırttı