Son dakika… Bakanlık 114 firmadan savunma istedi

Ticaret Bakanlığı 114 firmadan fahiş fiyat artışıyla ilgili savunma istendiğini açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, döviz kaynaklı maliyet artışı iddiasıyla fiyatlarını artıran işletmelere yönelik 3,974 firmada toplam 69,200 ürünün denetlendiğini, 114 firmadan savunma talep edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde değişikliğin 31 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği ve “Girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapmak” bendinin eklendiği hatırlatıldı.

Açıklamada, “Bu kapsamda bugün itibariyle 81 Ticaret İl Müdürlüğümüz kanalıyla, 3,974 firmada toplam 69,200 ürün denetlenmiştir. Diğer taraftan, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Genel Müdürlüğünce, üreticiler nezdinde yürütülen re’sen incelemeler çerçevesinde 114 firmadan savunma yazıları talep edilmiş olup denetim süreci devam etmektedir ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli yaptırımlar uygulanmaktadır” denildi.

Açıklamada, bu düzenlemenin hedefinin “hiçbir şekilde” serbest piyasa sisteminin işleyişine müdahale etmek olmadığına da dikkat çekildi.

REUTERS