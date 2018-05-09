Son dakika… Beştepe’deki ekonomi toplantısı sona erdi, ilk açıklama geldi

Beştepe’de Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın da katılımıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantı sona erdi. Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, "Mali disiplinden asla taviz verilmeyecek" denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında “Ekonomi Koordinasyon Toplantısı” yapıldı. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Başbakan Binali Yıldım ile haftalık olağan görüşmesinin ardından, ekonomi yönetimiyle bir araya geldi. Ekonomi Koordinasyon Toplantısı’nda ithalat ihracat dengesi, istihdam ve sanayi yatırımları, yabancı sermaye, dövizdeki hareketlilik ve diğer alanlarla ilgili konular etraflı bir şekilde ele alındı.

Toplantıya, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben ile ekonomiden sorumlu bürokratlar ve Cumhurbaşkanı ekonomi başdanışmanlarının katıldığı öğrenildi.

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YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

2 saat 35 dakika süren toplantının ardından yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Toplantıda, hükümetin, para ve maliye politikaları konusundaki hedeflerine ulaşma kararlılığı teyit edilmiştir. Bu çerçevede; Ülkemiz ekonomisinin en önemli çıpalarından olan mali disiplinden asla taviz verilmeyecektir. Harcamalarda ortaya çıkan artışları telafi edecek önlemler hayata geçirilmektedir. Orta ve uzun vadede kamu maliyesinde bozulmaya yol açmayacak bir yaklaşımla hareket edilecektir. Faiz ve döviz kuru baskısını azaltmak, bununla birlikte enflasyonla daha etkin mücadele etmek için gereken tedbirler alınacaktır. Bunun için Merkez Bankası elindeki araçları etkin şekilde kullanmaya devam edecektir. Açık piyasa ekonomisi politikalarına sıkı sıkıya sahip çıkılacaktır. Kur rejimi, döviz tevdiat hesapları ve kambiyo rejimi başta olmak üzere hiçbir konuda, piyasa mekanizması dışında yöntemler asla söz konusu değildir.”

VARLIK BARIŞI GENİŞLETİLECEK

Ülkedeki büyümeye dikkat çekilen açıklamada; “Türkiye, büyüme odaklı ekonomi politikaları sayesinde bugünkü seviyesine gelmiştir. Ülkemiz, önümüzdeki dönemde de yine büyüme esaslı ekonomi politikalarıyla yoluna devam edecektir. Büyüme politikalarımızın odağında, kamunun yönlendiriciliği, desteğiyle ve teşvikiyle özel sektör bulunmayı sürdürecektir. Uluslararası yatırımcılar açısından ülkemizin cazibesini artıracak adımlar atılacaktır. Bankacılık sektörümüz, sermaye yeterliliği, aktif kalitesi, likidite düzeyi ve uluslararası piyasalara erişim imkanı bakımından tarihinin en güçlü seviyesindedir. Bir süredir mevduattaki artış, kredilerdeki artış oranının üzerinde seyretmektedir. Reel kesimin finansmana ihtiyacını kolaylaştırmaya yönelik adımlar atılacaktır. Bankalara, ekonomimizin en önemli itici güçlerinden olan gayrimenkul sektörüne yönelik kredilerde kolaylık sağlamaları tavsiye edilmiştir. Mevcut döviz ve altın varlıklarının etkin kullanımına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir. Varlık Barışı uygulaması, yurt içi ve yurt dışı birikimleri kapsayacak şekilde genişletilecektir” ifadelerine yer verildi.

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KALIN ‘KONULAR ETRAFLICA ELE ALINACAK’ DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan ekonomi toplantısında faiz meselesi, enflasyon, cari açık gibi konuların etraflıca ele alınacağını söylemişti.

Kalın Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı’nda bir “ekonomi koordinasyon toplantısı” yapılacağını teyit ederek, “Hem ithalat ihracat dengesi hem istidam hem sanayi yatırımları, yabancı sermaye ve diğer alanlarla ilgili konular etraflı bir şekilde ele alınacak… Bugün yapılacak toplantıda tabiî ki bu konular, faiz meselesi enflasyon, cari açık, istihdam ve diğer konular da etraflı bir şekilde ele alınacak” demişti.

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