Son dakika… Büyüme rakamları açıklandı

Türkiye 2018 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7.4 büyüdü. Büyümeyi hizmet ve sanayi sektörü sırtladı.

Gayrisafi yurtiçi hasıla tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2018 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %7,4 arttı.

Üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hasıla tahmini, 2018 yılının birinci çeyreğinde cari fiyatlarla %21,9 artarak 792 milyar 691 milyon TL oldu.

İNŞAAT 6.9 BÜYÜDÜ

Gayrisafi yurtiçi hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2018 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; tarım sektörü toplam katma değeri %4,6, sanayi sektörü %8,8, inşaat sektörü %6,9 arttı.

Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri ise %10 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2018 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %7,2 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre %2 arttı.

HANEHALKI TÜKETİM HARCAMASI YÜZDE 11



Yerleşik hanehalklarının ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların (HHKOK) toplam nihai tüketim harcamaları, 2018 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak %11 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları %3,4, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise %9,7 arttı.

Mal ve hizmet ihracatı, 2018 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak %0,5, ithalatı ise %15,6 arttı.

ERDOĞAN: OECD BİRİNCİSİYİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyüme rakamlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Türkiye ekonomisi 2018 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü. OECD ülkeleri arasında birinci, G20 ülkeleri içinde ikinci sıradayız. Dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri olmaya devam ediyoruz” ifadesini kullandı.

ŞİMŞEK: İÇ TALEP KAYNAKLI

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek büyüme rakamlarıyla ilgili olarak, “2018 yılı ilk çeyreğinde büyüme iç talep kaynaklı gerçekleşmiştir.Büyümemizin kapsayıcı niteliği devam etmektedir. İstihdamı desteklemeye yönelik politikalarımızla son on yılda 8,8 milyon, son bir yılda ise 1.2 milyon vatandaşımızı iş sahibi yaptık. İstihdamın bu güçlü seyri büyümemizi destekleyecektir.” dedi.

Türkiye 2018 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre 7.4 büyüdü. A1 Capital Direktörü Belgin Maviş Türkiye’nin büyüme rakamlarını sozcu.com.tr’ye değerlendirdi.

İKİNCİ YARIDA NE OLACAK?

Maviş gerçekleşen büyümenin sanayi, tarım ve inşaat alanından kaynaklandığı belirterek şu ifadeleri kullandı; “Büyüme rakamlarını en çok hissettiğimiz alanlar sanayi, tarım ve inşaat olurken hane haklı harcamaları da yüzde 11 oranında bir artış kaydetmiş. Yılın ikinci yarısında ise faiz ve enflasyon oranlarının büyümeyi nasıl etkileyeceği merak konusu… ” dedi.

ÖNEMLİ OLAN SÜREKLİLİK

Gerçekleşen büyümenin tüketim ağırlıklı bir büyüme olduğunu söyleyen Maviş ” Açıklanan büyüme rakamlarında tüketim ağırlıklı bir büyüme söz konusu. Önemli olan bu rakamların süreklilik sağlamasıdır. En önemlisi de petrol ve kurlardaki yükseliş büyümeyi yakından etkiliyor.” dedi.

BEKLENTİNİN ÜZERİNDE BİR BÜYÜME

Beklentilerin üzerinde, gayet güçlü bir büyüme olarak değerlendiren GCM Foreks Araştırma Uzmanı Enver Erkan, “Sektörlerin GSYH büyümesine katkısına baktığımızda; sanayi %8,8 ile son derece iyi, tarım sektörü ise %4,6 ile biraz düşük kalmış. İnşaat sektöründe %6,9'luk katkı da yüksek ve büyüme açısından destekleyici olarak değerlendirilebilir. Hizmetler sektörünün katma değeri halen çok yüksek, %10… Hane halkının aşırı tüketimi de büyümeyi desteklemiş görünüyor. Büyümenin genel hikayesi de aslında 2017 gibi tüketim ve devlet harcamaları üzerinden dönmeye devam ediyor. Bu bakımdan 2018'in ilk çeyreğini, 2017'nin bir uzantısı olarak değerlendirebiliriz.” dedi.

YILIN GENELİNE DİKKAT EDİLMELİ

Büyümede yılın geneline dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Erkan, “Buna karşılık büyümede yılın geneline dikkat etmek gerekiyor. İlk çeyrekteki yüksek büyümenin ikinci çeyrekten itibaren yavaşlamasını bekliyoruz. Cari açığın GSYH'ye oranı ilk çeyrekte %6'larda, enflasyon %12 üzerinde, dış ticaret açığı ve ithalat hızla büyümekte. Bu ortamda tüketim bazlı büyüme çok sürdürülebilir bir model ortaya koymuyor. Bu konuda, zaten ekonomide dönüşümü sağlayacak, ihracat ve üretim bazlı büyümeyi sağlayacak yapısal reformların yapılması gerekliliği ortaya çıkıyor. Büyümeye katkısı gitgide azalan tarım sektöründe arzın devamlılığının sağlanması, ihracatta da ithalata bağlı ihracat modelinin etkisini azaltmak, ithal ikamesini artırmak ve katma değerli yüksek teknolojinin ihracattaki ağırlığını artırmak gereklidir. Bu durumda, yüksek büyüme aynı zamanda istihdam tarafında da yansıma bulacaktır.” ifadelerini kullandı.

YAVAŞLAMA YAŞANABİLİR

Finansman maliyetlerinin artacağını belirten Erkan, “Artan politika faiz oranı ve Moody's'in bankaların notunu indirmesi finansman maliyetlerini artıracaktır. Kredi faizlerinde bir miktar yukarı hareketlenme görebiliriz, dolayısıyla kredi büyümesi ilerleyen çeyreklerde bir miktar yavaşlayabilir. Para politikasındaki sıkılık ve faiz artırımlarının ekonomik aktivitede neden olacağı yavaşlama etkisi, büyüme dinamiklerinin de yavaşlamasına sebebiyet verebilir.” dedi.

‘MAYIS’LA HIZ KAZANDI’

İş Yatırım Ekonomisti Muammer Kömürcüoğlu, “İlk çeyrek büyümesindeki güçlü seyir piyasalar açısından şaşırtıcı değildi. Önemli olan ikinci çeyrek itibariyle büyümenin izleyeceği patika. Öncü göstergeler ikinci çeyrekte büyümede ivme kaybının başladığını ve bu kaybın Mayıs itibariyle hız kazandığına işaret ediyor” dedi