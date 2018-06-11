Son dakika… Büyüme rakamları açıklandı

Türkiye 2018 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7.4 büyüdü. Büyümeyi hizmet ve sanayi sektörü sırtladı.

Gayrisafi yurtiçi hasıla tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2018 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %7,4 arttı.

Üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hasıla tahmini, 2018 yılının birinci çeyreğinde cari fiyatlarla %21,9 artarak 792 milyar 691 milyon TL oldu.

İNŞAAT 6.9 BÜYÜDÜ

Gayrisafi yurtiçi hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2018 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; tarım sektörü toplam katma değeri %4,6, sanayi sektörü %8,8, inşaat sektörü %6,9 arttı.

Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri ise %10 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2018 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %7,2 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre %2 arttı.

HANEHALKI TÜKETİM HARCAMASI YÜZDE 11



Yerleşik hanehalklarının ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların (HHKOK) toplam nihai tüketim harcamaları, 2018 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak %11 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları %3,4, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise %9,7 arttı.

Mal ve hizmet ihracatı, 2018 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak %0,5, ithalatı ise %15,6 arttı.

ERDOĞAN: OECD BİRİNCİSİYİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyüme rakamlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Türkiye ekonomisi 2018 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü. OECD ülkeleri arasında birinci, G20 ülkeleri içinde ikinci sıradayız. Dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri olmaya devam ediyoruz” ifadesini kullandı.

Türkiye 2018 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre 7.4 büyüdü. A1 Capital Direktörü Belgin Maviş Türkiye’nin büyüme rakamlarını sozcu.com.tr’ye değerlendirdi.

İKİNCİ YARIDA NE OLACAK?

Maviş gerçekleşen büyümenin sanayi, tarım ve inşaat alanından kaynaklandığı belirterek şu ifadeleri kullandı; “Büyüme rakamlarını en çok hissettiğimiz alanlar sanayi, tarım ve inşaat olurken hane haklı harcamaları da yüzde 11 oranında bir artış kaydetmiş. Yılın ikinci yarısında ise faiz ve enflasyon oranlarının büyümeyi nasıl etkileyeceği merak konusu… ” dedi.

ÖNEMLİ OLAN SÜREKLİLİK

Gerçekleşen büyümenin tüketim ağırlıklı bir büyüme olduğunu söyleyen Maviş ” Açıklanan büyüme rakamlarında tüketim ağırlıklı bir büyüme söz konusu. Önemli olan bu rakamların süreklilik sağlamasıdır. En önemlisi de petrol ve kurlardaki yükseliş büyümeyi yakından etkiliyor.” dedi.