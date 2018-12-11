Cari açık 39 milyar 403 milyon dolar

Ödemeler dengesi ekimde 2 milyar 770 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari açık ise 39 milyar 403 milyon dolar oldu.

Merkez Bankası verilerine göre Ocak-Ekim döneminde cari açık ise 27.17 milyar dolar oldu.

Reuters’ın 16 kurumun katılımı ile yaptığı ankete göre Ekonomik aktivitenin yavaşlaması ve kurdaki yükselişin ithalat maliyetlerini yukarı çekmesi sonucu ithalatta azalma ve dış ticaretteki daralmaya paralel cari dengenin Ekim’de 2.55 milyar dolar fazla vermesi bekleniyordu.

TCMB açıklamasında “Bir önceki yılın Ekim ayında 3.84 milyar dolar açık veren cari işlemler hesabı bu yılın Ekim ayında 2.77 milyar dolar fazla vermiştir. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 39.4 milyar dolara gerilemiştir” denildi.

Eylül ayında on iki aylık cari işlemler açığı 46 milyar dolar idi.

Ağustos ve Eylül ayında da cari fazla veren Türkiye ekonomisi öncesinde ise en son 2015 yılı Eylül ayında 218 milyon dolar ile cari fazla vermişti.

TCMB verilerine göre doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 784 milyon dolar azalarak 699 milyon dolar oldu.

Verilere göre Ekim’de portföy yatırımlarında 491 milyon dolar tutarında net giriş kaydedildi.

Diğer yatırımlarda ise Ekim ayında 4.8 milyar dolar tutarında net çıkış gerçekleşti.

REUTERS