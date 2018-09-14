Cari açık azaldı

Cari işlemler açığı, bir önceki yılın Temmuz ayına göre 2.96 milyar dolar azalarak 1.75 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 54.5 milyar dolar oldu.

Cari işlemler açığı, bir önceki yılın Temmuz ayına göre 2.960 milyon ABD doları azalarak 1.751 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 54.560 milyon ABD doları oldu.

TCMB tarafından yapılan açıklamaya göre, bu ayda ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre 2.533 milyar dolar azalarak 4.799 milyar dolara, birincil gelir

dengesi açığı 25 milyon ABD doları azalarak 592 milyon dolara geriledi.

Açıklamada şöyle denildi:

“Hizmetler dengesinden kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 673 milyon ABD doları artarak 3.593 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bu gelişmede, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirlerin 578 milyon ABD doları tutarında artarak 3.062 milyon ABD dolarına yükselmesi etkili olmuştur.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 28 milyon ABD doları azalarak 524 milyon ABD doları olmuştur. Bir önceki yılın Temmuz ayında 318 milyon ABD doları net giriş gösteren ikincil gelir dengesi kalemi, bu yılın aynı ayında 47 milyon ABD doları net giriş kaydetmiştir.

FİNANS HESABI

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 707 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.Portföy yatırımları 279 milyon ABD doları tutarında net çıkış kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 463 milyon ABD doları net satış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 115 milyon ABD doları net alış yaptığı görülmektedir.

Yurtiçi yerleşiklerin yurtdışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 153 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmiştir. Diğer yatırımlarda 764 milyon ABD doları tutarında net giriş olmuştur. Diğer yatırımlar altında, yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 701 milyon ABD doları, yurtdışı bankaların yurtiçindeki mevduatları da 737 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.

Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak bankalar 931 milyon ABD doları net geri ödeme yaparken, Genel Hükümet ve diğer sektörler, sırasıyla 56 milyon ABD doları ve 1.143 milyon ABD doları netkullanım gerçekleştirmiştir. Resmi rezervlerde bu ayda 2.424 milyon ABD doları rezerv artışı gözlenmiştir.”

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