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Son dakika… Ekonomik güven endeksi açıklandı

Ekonomik güven endeksi, kasımda geçen aya göre yüzde 9,1 artarak 67,5'ten 73,7'ye yükseldi.

android-time 10:26
Haberler Ekonomi
Son dakika… Ekonomik güven endeksi açıklandı
Ekonomik güven endeksi, kasımda geçen aya göre yüzde 9,1 artarak 67,5'ten 73,7'ye yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı. Ekonomik güven endeksi, kasımda geçen aya göre yüzde 9,1 artarak 67,5’ten 73,7’ye yükseldi.

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Yılbaşından bu yana genel olarak düşüş eğiliminde olan endeks Temmuz’da 92.2 değerine yükseldikten sonra düşüşünü hızlandırdı. Ekonomik güven endeksi Ağustos’ta 83.9, Eylül’de 71, Ekim’de ise 67.5 değerini almıştı.

TÜİK açıklamasında, “Ekonomik güven endeksindeki artış tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı” denildi.

REUTERS

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Son güncelleme: android-time 10:3229.11.2018
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