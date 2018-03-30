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Son dakika… Elektriğe zam yapıldı

Resmi Gazete'de yer alan habere göre hane halkının evinde kullandığı elektriğe yüzde 3 civarında zam yapıldı. Zam 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak.

Sozcu.com.tr
android-time 12:34 30 Mart 2018
Haberler Ekonomi
Son dakika… Elektriğe zam yapıldı
Resmi Gazete'de yer alan habere göre hane halkının evinde kullandığı elektriğe yüzde 3 civarında zam yapıldı. Zam 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak.

EPDK kararına göre; EPDK Türkiye Elektrik Ticaret Taahhüt AŞ (TETAŞ) tarafından dağıtım şirketlerinin teknik olmayan kayıp enerji satışları ile görevli tedarik şirketlerine yapılan satışlarda, elektrik toptan satış fiyatı kWh başına 14.1 kuruş olacak.

Kararla, dağıtım şirketlerine genel aydınlatma kapsamında yapılan satışlarda söz konusu tarifenin, kWh başına 21.81 kuruş olarak uygulanması da hüküm altına alındı.

Açıklamada, “Görevli tedarik şirketlerinden elektrik enerjisi alan iletim sistemi kullanıcısı tüketicilere uygulanan tarifelerin, TETAŞ tarafından iletim sistemine doğrudan bağlı tüketicilere uygulanmasına devam edilmesine karar verildi.”

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Son güncelleme: android-time 12:4130.03.2018
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