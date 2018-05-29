Son dakika… Emekli ikramiyesi tarihi belli oldu

Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri ikramiyesini 7 Haziran'da, SSK emeklileri ise 8 Haziran'da alacak. Emeklilere biner lira ödeme yapılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, emekli ikramiyelerine ilişkin 1,000 TL’lik ilk ödemenin 7-8 Haziran’da yapılacağını söyledi.

A Haber’in canlı yayında konuşan Sarıeroğlu, “Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerimizin ikramiyelerini, 7 Haziran’da ödeyeceğiz. SSK emeklilerimizin ikramiyelerini de 8 Haziran tarihinde ödeyeceğiz” dedi.

Hükümet TBMM’nin kapanmasından hemen önce yasalaşan kanun ile emeklilere, gaziler ve şehit yakınlarına her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi 1,000’er TL ikramiye verilmesi kararı aldı. Önümüzdeki yıllarda da her bayram öncesi bu ikramiyenin ödenmesi öngörülüyor.

Emeklilere verilecek olan ikramiyenin kamuya maliyeti ise yıllık yaklaşık 22 milyar TL. Düzenlemeler bütçe giderlerini artırdığı için piyasalar tarafından yakından izleniyor. Artan harcamaların Hazine’nin borçlanma rasyolarını ve bütçe açığını yükselteceği endişesi piyasalara yansıyor.

Türkiye ekonomisinin makro anlamda en güçlü olduğu alanların başında gelen bütçe dengesi 2016’da yaşanan darbe girişiminin etkilerini azaltmak için alınan önlemlerle kısmen bozulmaya başladı. Bunun yanı sıra başta Kuzey Irak ve Suriye olmak üzere jeopolitik gelişmeler nedeniyle güvenlik harcamalarında planlanan artış da bu etkiyi tetikledi.

Bunun üzerine seçim öncesi atılan adımlar da bütçeye 30 milyar TL’ye yaklaşan maliyet ortaya çıkardı. Hükümet bu maliyetin önemli bir bölümünün vergi, varlık ve imar barışı ile karşılanacağını belirtiyor. Maliye Bakanı Ağbal ilgili düzenlemelerin 2018 ve 2019’da ayrı ayrı 15-16 milyar TL’lik gelir beklendiğini belirtiyor.

Ancak piyasalar kalıcı gider artışlarının geçici düzenlemelerle yaratılan gelir artışlarıyla telafi edilmesinin süreklilik içeremeyeceğini belirtiyorlar.

REUTERS