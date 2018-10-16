Son dakika: Erdoğan’dan EYT hakkında “tasvip etmiyoruz” açıklaması!

EYT hakkında bir son dakika açıklaması geldi. Emeklilikte yaşa takılanları umutlandıran yasa teklifi dün meclise verilmişti. Bugün ise Recep Tayyip Erdoğan yaptığı konuşmada "Bizim kitabımızda yorgunluğun tembelliğin, ataletin yeri yoktur. Erken emekliliği sosyal güvenlik sistemimizde tasvip etmiyoruz ama siyasette isteyenlerin yolu açıktır." diyerek emeklilikte yaşa takılanları üzecek bir açıklama yaptı.

Emeklilikte yaşa takılanlar heyecanla bu konudaki gelişmeleri bekliyor. EYT için dün yasa teklifi verilmişti. Dün verilen “Emeklilikte yaşa takılanlar” ile ilgili yasa teklifine AKP hariç meclisteki tüm partiler destek veriyordu. Erdoğan EYT ile ilgili emeklilikte yaşa takılanları üzecek bir açıklama yaptı…

ERDOĞAN’DAN EYT AÇIKLAMASI: TASVİP ETMİYORUZ

Erdoğan özetle şunları söyledi; “Bizim kitabımızda yorgunluğun tembelliğin, ataletin yeri yoktur. Erken emekliliği sosyal güvenlik sistemimizde tasvip etmiyoruz ama siyasette isteyenlerin yolu açıktır.

Son günlerde emeklilikte yaşa takılanlar olarak başlatılan kampanya ile sosyal güvenlik sistemimizin nasıl bir felakete sürüklendiğini görüyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında bir emeklilik yoktur. Bu 40 yıl çalışmadan devletten sağlık sistemi alacaktır diyoruz.”

AKP’YE RAĞMEN YASA MECLİSTEN GEÇEBİLİR

TBMM'de halen görev yapan 596 milletvekilinden 290'ı AKP'den. Dolayısıyla, diğer partilerin sandalye sayısı, yasa teklifini geçirmeye yetiyor. MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin talimatıyla verdiği Emeklilikte Yaşa takılanların durumuyla ilgili yasa teklifiyle birlikte, CHP'li Gürsel Tekin'in ve HDP'lilerin verdikleri aynı konudaki toplam 5 yasa teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'na gönderilmiş durumda. Komisyon çalışmalarının ardından teklifin Genel Kurul'da önümüzdeki günlerde oylanması bekleniyor.