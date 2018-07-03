Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı

Vatandaşın cebine bir darbe de enflasyon rakamlarında geldi. Enflasyon haziran ayında yüzde 2.61 artarken yıllık bazda yüzde 15.39 oldu. Enflasyonda yeni baz hesabına geçildiğinden beri AKP hükümetinin gördüğü en yüksek yıllık enflasyon gerçekleşti. Enflasyonun açıklanmasının ardından dolar/TL 4.68 seviyesinin üzerine çıktı. Kuru soğanın fiyatı önceki aya göre yüzde 82.53 zamlandı! Patatesin fiyatı yüzde 63.34 yükseldi.

TÜFE'de 2018 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %2,61, bir önceki yılın Aralık ayına göre %9,17, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,49 artış gerçekleşti.

KURU SOĞAN YÜZDE 82.53 ZAMLANDI!

Kuru soğanın fiyatı bir önceki aya göre yüzde 82.53 artarken patatesin fiyatı da yüzde 63.34 yükseldi. Patates ve soğanı yüzde 57.72 ile havuç izlerken sivri biberin fiyatı ise yüzde 57.28 oranında artış gösterdi.

AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ %5,98 İLE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER GRUBUNDA

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Haziran ayında endekste yer alan gruplardan, haberleşmede %4,76, ulaştırmada %2,66, ev eşyasında %2,24 ve eğlence ve kültürde %2,16 artış gerçekleşti.

AYLIK DÜŞÜŞ GÖSTEREN TEK GRUP %1,15 İLE GİYİM VE AYAKKABI

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Haziran ayında endekste yer alan gruplardan sadece giyim ve ayakkabı grubunda %1,15 oranında düşüş gerçekleşti.

YILLIK EN FAZLA ARTIŞ %24,26 İLE ULAŞTIRMA GRUBUNDA



TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre ev eşyası %18,91, gıda ve alkolsüz içecekler %18,89, çeşitli mal ve hizmetler %16,79 ve lokanta ve oteller %13,30 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ %3,69 İLE TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya)'DA

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey'de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış %10,52 ile TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış %17,38 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış %12,58 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde gerçekleşti.

Haziran 2018'de endekste kapsanan 407 maddeden; 58 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 289 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 60 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

ŞİMŞEK’DEN AÇIKLAMA

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabı üzerinden enflasyona dair açıklamalarda bulundu. “Orta vadeli bir perspektifle enflasyon/cari açık gibi sorunlar kökten çözülür.” diyen Şimşek, “Yeni hükümet politika setini (para, maliye, makro-ihtiyati) daha da güçlendirip, ekonomide başlayan yeniden dengelenmeyi sürdürür, yapısal reformları önceliklendirir, + dış kaynakla yumuşak iniş mümkün” ifadelerini kullandı.