Son dakika! Enflasyon rakamları açıklandı! İşte Ağustos ayı enflasyon rakamları…

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı. Bu son dakika verilerine göre enflasyon, ağustos ayında yüzde 2,30 artarken yıllık bazda yüzde 17,90 oldu. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi de (Yİ-ÜFE) yüzde 6,60 artış gösterdi. Tüketici fiyatları bazında ağustosta bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 25,56 ile salçada oldu. Geçen ay fiyatı en fazla düşen ürünlerin başında ise yüzde 30,57 ile kuru soğan geldi.

TÜFE'de 2018 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %2,30, bir önceki yılın Aralık ayına göre %12,29, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,90 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,61 artış gerçekleşti.

AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ ÇEŞİTLİ MAL VE HİZMETLER GRUBUNDA

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Ağustos ayında endekste yer alan gruplardan, ev eşyasında %4,56, ulaştırmada %4,45, konutta %3,85 ve haberleşmede %2,63 artış gerçekleşti.

AYLIK DÜŞÜŞ GÖSTEREN TEK GRUP GİYİM VE AYAKKABI

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Ağustos ayında endekste yer alan gruplardan sadece giyim ve ayakkabı grubunda %1,59 oranında düşüş gerçekleşti.

YILLIK EN FAZLA ARTIŞ ULAŞTIRMA GRUBUNDA

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre ev eşyası %23,76, çeşitli mal ve hizmetler %23,23, gıda ve alkolsüz içecekler %19,75 ve konut %16,30 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ %3,33 İLE TR90 (TRABZON, ORDU, GİRESUN, RİZE, ARTVİN, GÜMÜŞHANE)'DE OLDU

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey'de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış %14,50 ile TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış %20,52 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış %13,99 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde gerçekleşti.

Ağustos 2018'de endekste kapsanan 407 maddeden; 44 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 304 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 59 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

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