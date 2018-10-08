Son dakika… Enflasyonla mücadele programı yarın açıklanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yarın Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'nı açıklayacaklarını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada yarın Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı’nı açıklayacaklarını duyurdu.

İçinden geçtiğimiz sürecin zorluklarına rağmen, tüm paydaşlarımızla sağladığımız güçlü koordinasyon ve işbirliği ile zor süreçlerin üstesinden geldik. Yarın açıklayacağımız Enflasyonla Topyekun Mücadele programı ile bu dayanışmayı çok daha ileri taşıyacağız — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 8 Ekim 2018



Albayrak Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ayrıca Bankalar Birliği’nin, reel sektörün kredi borç ödemelerinin yapılandırılmasına ilişkin aldığı tavsiye kararını çok önemli gördüğünü söyledi.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) takdiri üyelere ait olmak üzere, tavsiye niteliğinde yeni bir karar aldı.

Türkiye Bankalar Birliği’nin internet sitesinde yer alan açıklamada, 30 Nisan 2019’da vadesi dolacak spot ve taksitli krediler belli şartları taşımak kaydıyla 6 aya kadar anapara ödemesiz olmak üzere toplam 24 aya kadar vadelendirilebilecek.