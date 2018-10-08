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Son dakika… Enflasyonla mücadele programı yarın açıklanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yarın Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'nı açıklayacaklarını duyurdu.

android-time 12:03 8 Ekim 2018
Haberler Ekonomi
Son dakika… Enflasyonla mücadele programı yarın açıklanacak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yarın Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'nı açıklayacaklarını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada yarın Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı’nı açıklayacaklarını duyurdu.


Albayrak Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ayrıca Bankalar Birliği’nin, reel sektörün kredi borç ödemelerinin yapılandırılmasına ilişkin aldığı tavsiye kararını çok önemli gördüğünü söyledi.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) takdiri üyelere ait olmak üzere, tavsiye niteliğinde yeni bir karar aldı.

Türkiye Bankalar Birliği’nin internet sitesinde yer alan açıklamada, 30 Nisan 2019’da vadesi dolacak spot ve taksitli krediler belli şartları taşımak kaydıyla 6 aya kadar anapara ödemesiz olmak üzere toplam 24 aya kadar vadelendirilebilecek.

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Son güncelleme: android-time 12:1608.10.2018
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