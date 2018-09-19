Son Dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’li şirketlerin Türkiye temsilcileriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’li şirketlerin Türkiye temsilcilerini Saray'da kabul etti. 2 saat 40 dakika süren toplantıda Erdoğan'ın, "ABD ile sorunların iş dünyasını etkilemesini istemem. Gerekli adımları atacağız" dediği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’li şirketlerin Türkiye temsilcilerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul, 2 saat 40 dakika sürdü. Kabulde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile AKP Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan da hazır bulundu.

“SİYASİ KONULAR EKONOMİK KONULARLA KARIŞTIRILMAMALI”

Görüşmenin ardından yaptığı açıklamada ABD ile sorunların iş dünyasını etkilemesini istemediğini, gerekli adımların atılacağından bahseden Erdoğan, “Türkiye karşılaştığı sorunların üstesinden gelir. Serbest piyasa prensiplerinden taviz verilmeyecek. ABD’ye karşı alınan önlemlerin işletmelere zarar vermemesine dikkat ediliyor. Siyasi konuları ekonomik konularla karıştırmayı doğru bulmuyorum” diye konuştu.

“TÜRKİYE UZUN VADEDE BÜYÜME PERFORMANSINI KORUYACAK”

Açıklamasında Erdoğan, Türkiye’nin uzun vadede büyüme performansını koruyacağını belirterek, “Sorunlar diploması ile çözülürken iş dünyasını iş birliği yapmasını teşvik ediyoruz. Türkiye ihtiyaçlara göre gereken düzenlemeleri yapmaya devam edecektir. Yatırımlara yapılan düzenlemeler dünyasından gelen taleplere göre yapılıyor. Son gelişmeler ekonomide yeniden dengelemenin önemine işaret ediyor. Stratejik ortaklığımız da yatırım ve ticaret ile güçlenecek” ifadelerini kullandı.