Son dakika… Erguvan otobüslere ödenecek ücretlere zam

Eylem yapan Erguvan otobüslere öğrenci yolcu başına ödenen ücrete yüzde 100'den fazla zam yapıldı. Zam İstanbulkart ücretlerine yansımayacak. Zam 6 ay boyunca geçerli olacak.

Özel halk Otobüsleri söz konusu ücretlerle artık geçinemediklerini belirterek kontak kapatmışlardı. Otobüsler bir günlük eylem yapmıştı. Olimpiyat Stadı’nın önüne araçlarını çekmişlerdi.

Eylemin ardından İETT’den yapılan açıklamada söz konusu kişiler hakkında yasal işlem başlatılacağı açıklanmıştı. Ayrıca eylem yaptıkları gün fazladan çalışan belediye otobüslerinin sefer ücretlerinin de kendilerinden tahsil edilebileceği söylenmişti.

Otobüs şoförleri ise AK Parti İstanbul İlçe Binası önünde protesto gösterisi düzenlemişti.

‘ARADA YAZ TATİLİ VAR’

Sozcu.com.tr’ye konuşan Türkiye Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Kemal Çetin öğrenci başına verilen ücretin İBB tarafından 30 Kuruş’tan 70 kuruşa çıkarıldığını söyledi. Söz konusu ücretin 16.03.2018-16.09.2018 tarihleri arasında geçerli olacağını söyleyen Çetin, “Belediye bizi ihaleleri iptal etmekle tehdit ediyor. Bu zamdan memnun değiliz. Öğrenciler için destek veriliyor ama arada yaz tatili var” diye konuştu.