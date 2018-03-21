Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed) beklendiği gibi faizleri 0.25 puan artırarak 1.50-1.75 seviyesine çekti. Böylece faizler 2008 krizinden bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Fed 2018 yılında iki faiz artırımı daha yapabileceğini belirtti.

ABD Merkez Bankası(Fed) yetkilileri ekonomik büyümeye ilişkin tahminlerini yükseltti. Fed’in açıkladığı ‘Ekonomik Projeksiyon’ raporuna göre, 2018 yılı için büyüme tahmini yüzde 2,5’ten yüzde 2,7’ye çıktı. Banka gelecek yıl için büyüme tahminini yüzde 2,1’den 2,4’e yükseltirken, 2020 beklentisini yüzde 2,0, uzun dönem beklentisini yüzde 1,8 olarak korudu.

Banka’nın bu yıl için işsizlik oranı tahmini yüzde 3,9’dan yüzde 3,8’e, 2019 beklentisi yüzde 3,9’dan yüzde 3,6’ya, 2020 beklentisi yüzde 4,0’dan yüzde 3,6’ya, uçun dönem beklentisi yüzde 4,6’dan yüzde 4,5’e çekildi.

İKİ FAİZ ARTIRIMI DAHA BEKLENİYOR

Fed 2018’de iki 2019’da ise üç faiz artırımı daha bekliyor. Kararın ardından dolar/TL ciddi bir hareket göstermedi. saat 21:05’te dolar/TL 3.9296/3.9321 seviyesinden işlem görüyor

BİR ÖNCEKİ TOPLANTIDA NELER OLMUŞTU?

Fed, son olarak 31 Ocak 2018’de faizlerde değişikliğe gitmemişti. Fed politika faizini 1.25-1.50 bandında sabit bırakmıştı. Herhangi bir açıklama yapılmamıştı. 100 yıllık Fed tarihinin ilk kadını Başkanı olan Janet Yellen’ın görev süresi 3 Şubat 2018’de dolmuştu.

HEDEF YÜZDE 2 ENFLASYON

Fed Başkanı Jerome Powell düzenlediği basın toplantısında kademeli faiz artışı politikası ile uyumlu bir adım attıklarını belirtti. Powell, “Fed her zaman yüzde 2 enflasyon hedefinin peşinde” diye konuştu.

‘YUMUŞAK BİR YORUM YOK’

İntegral Yatırım Menkul Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu Fed metninde faiz konusunda sert ifadeler olduğu kadar yumuşak ifadeler de olduğunu söyledi. İşte Turşuçu’nun analizi:

“Fed beklentilere paralel faiz oranını 25 baz puan artırarak %1.5-1.75 aralığına yükseltti. Karar metnine bakıldığında daha şahin ya da daha yumuşak şeklinde bir yorum yapamıyoruz. Önceki metinde ekonomik aktivitenin güçlü bir şekilde güçlendiği belirtilirken, son metinde güçlü kelimesi yerine ılımlı ibaresi gelmiş. Buna karşın istihdam ve işsizlik verileri ile ilgili olarak daha güçlü ifadeler yer almakta. Metinde bazı noktalarda daha şahin ifadeler varken, bazı noktalarda daha ılımlı ifadeler görmekteyiz.

Sonuç olarak ABD Dolarının karar metni sonrasında değer kaybettiğini ve piyasanın şimdilik güvercin algıladığını izliyoruz. Enflasyon konusundaki sabit duruş ve 3 faiz artırım beklentilerinin korunmaya devam etmesi piyasalarda dolar negatif olarak algılanıyor.

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