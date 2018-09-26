İşte merakla beklenen Fed faiz oranı

Amerikan Merkez Bankası (Fed) faiz oranlarını açıkladı. Fed faizleri beklendiği gibi 25 baz puan artırarak 2.00-2.25 bandına çıkardı. Dolar/TL karar sonrası 6.07'ye kadar çekildi. Fed toplantı tutanaklarında 'ekonomiyi destekleyici' ifadesini çıkardı.

Fed 2019 yılında üç faiz artırımı daha öngördü. 2019 yılı için ABD’nin yüzde 2.5 büyümesini beklediğini belirtti. 2019 yılında ABD’de işsizliğin yüzde 3.5 olması banka tarafından bekleniyor.

2021 SONRASI FAİZLER DÜŞEBİLİR

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın Fed’i sıklıkla faiz artırdığı gerekçesiyle eleştirmesine rağmen bankanın 2019 yılı için üç artış öngörmesi dikkat çekti. Fed faizlerle ilgili ‘ekonomiyi destekleyici’ tutumda olacağı ifadesini tutanaklardan çıkardı. Yani faiz artışlarına devam edeceği ifadesini kullandı. 2021 yılının ardından resesyon olmaması için Fed’in faizleri tekrar azaltması bekleniyor.



Fed’in açıkladığı ‘Ekonomik Projeksiyon’ raporuna göre, 2018 yılı için büyüme tahmini yüzde 2,8’den yüzde 3,1’e çıktı. Banka gelecek yıl için büyüme tahminini yüzde 2,4’ten 2,5’e yükseltirken, 2020 beklentisini yüzde 2,0, uzun dönem beklentisini yüzde 1,8 olarak korudu. İlk kez açıklanan 2021 beklentisi yüzde 1,8 oldu.

2020 ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 2.1

Banka’nın bu yıl için işsizlik oranı tahmini yüzde 3,6’dan yüzde 3,7’ye çıkarırken, 2019 ve 2020 için beklentisi yüzde 3,5 olan tahmini değiştirmedi. İşsizlik oranı tahmini 2021 için yüzde 3,7 olarak açıklanırken, uzun dönem tahmini yüzde 4,5 olarak kaldı. Bankanın PCE enflasyon beklentisi bu yıl için yüzde 2,1 şeklinde kalırken, gelecek yıl için yüzde 2,1 olan tahmin yüzde 2,0’a çekildi. Banka 2020 tahminini yüzde 2,1 olarak korudu, 2021 tahminini yüzde 2,1 olarak ilk kez açıkladı. Uzun dönem tahmini yüzde 2,0 olarak kaldı.

UZUN DÖNEM TAHMİNİ YÜKSELDİ

Çekirdek PCE için tahmin bu yıl için yüzde 2,1, gelecek yıl ve 2020 için yüzde 2,1 olarak kaldı, 2021 tahmini yüzde 2,1 olarak ilk kez açıklandı. Banka yetkililerinin faiz tahmini bu yıl için yüzde 2,4, gelecek yıl için yüzde 3,1, 2020 için yüzde 3,4 olarak kalırken, 2021 tahmini yüzde 3,4 olarak belirlendi. Uzun dönem için tahmin yüzde 2,9’dan yüzde 3,0’e çıktı.

GCM Foreks Araştırma Uzmanı Enver Erkan Fed’in kararında sürpriz olmadığını belirterek Fed’in faizlerde durmaya niyetinin olmadığını ifade ediyor: Fed açıklamasını sürpriz olarak okumuyoruz, USD'nin ilk başta karar vermiş olduğu reaksiyon da bununla alakalı. ABD ekonomisi daha fazla faiz artırımını kaldırabilecek bir ekonomik büyüme ivmesine sahip, bu nedenle gelen açıklamaları beklentinin çok dışında bulmuyoruz. Ancak para politikasında “destekleyici” ifadesinin artık kullanılmıyor oluşu orta vadede Fed sıkılaşma beklentilerine dayanak olacağından daha uzun vadede USD ve ABD tahvil getirileri anlamında daha yüksek seviyeleri görmemiz anlamına gelebilir.

Bu, en sabit tabirle fonlama oranının artık uzun vadeli nötr oranına yaklaştığının bir kanıtı… Politika açıklamasında “ekonomik faaliyetin güçlü bir oranda yükseldiği” ve “hem manşet hem de çekirdek enflasyonun”% 2 civarında kaldığını söyleyen, öncekilerden gelen dilin büyük bir kısmı tekrarlandı. Bu da Fed’in faiz oranlarını yükseltmeye devam edeceğini gösteriyor.