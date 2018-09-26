Son dakika: Fed kararı sonrası dolara ne oldu?

Dolar/TL Fed'in faiz artırım kararı öncesi 6.09-6.10 bandında seyrediyordu. Karar sonrası çekilme 6.07'nin altına kadar inse de ardından tekrar 6.09'u aştı.

Fed’in faizleri yüzde 2.00-2.25’e çekmesinin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD’de devam eden ardından Almanya ile sürecek temasları da piyasalarda yakından takip ediliyor.

Erdoğan New York’ta Reuters ile gerçekleştirdiği söyleşide Merkez Bankası’nın son faiz kararının bankanın bağımsızlığının bir göstergesi olduğunu ancak kendisinin yüksek faize karşı olduğunu belirtti.

Erdoğan TCMB’nin son kararının yüksek faiz uygulamasıyla bir çözüm sağlanabileceği istikametinde atılmış olabileceğini belirterek, Merkez Bankası’nın bu konudaki öngörüsünün gerçekleşmesini temenni ettiğini de söyledi.

ABD ziyaretinin ardından gerçekleştireceği Almanya seyahatinin iki ülke ilişkileri ve Türkiye-AB ilişkileri açısından önemi sorulan Erdoğan, “Türkiye Almanya ilişkilerini o eski sıcak dönemine yeniden taşımak istiyoruz. İlişkilerimizi yeniden güçlendirmek istiyoruz. Zaten Türkiye’nin Almanya ile olan ilişkileri ticari noktada çok çok yüksekti. Bunu yeniden o seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

REUTERS-SOZCU.COM.TR