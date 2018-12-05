Son dakika: Fitch, büyüme tahminini düşürdü

Fitch, Türkiye'nin, 2019 için büyüme beklentisini yüzde 1,2'den 0,6'ya ve 2020 tahminini yüzde 3,9'dan yüzde 3,1'e düşürdü. 2018 yıl sonu için enflasyon tahmini ise yüzde 25 olarak yapıldı.

Fitch Ratings, Türkiye için makroekonomik görünümü son dönemdeki verileri yansıtmak üzere ılımlı şekilde yeniden ayarladığını bildirdi. Fitch bugün yayınladığı “Global Ekonomik Görünüm Aralık 2018” raporunda Türkiye için temel senaryonun uzun bir süre devam edecek trendin altında büyüme, yüksek enflasyon ve zorla dış ayarlama olduğunu belirtti. Bankaların dış finansmana erişim konusunda son dönemdeki kabiliyetlerin, kurda toparlanmanın ve azalan jeopolitik gerilimlerin güven göstergelerinin dibi bulmalarına neden olduğunu vurgulayan Fitch, bununla birlikte reel ekonomideki gerilimlerin gözler görülür, belirgin olduğunu ve bu nedenle büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize ettiklerini ifade etti.

2018 TAHMİNİNİ DÜŞÜRMÜŞTÜ

Türkiye ekonomisi için 2018 yılı GSYH büyüme tahminini Kasım ayı raporundaki yüzde 3,8’den yüzde 3,5’e indiren Fitch, 2019 için beklentisini yüzde 1,2’den 0,6’ya ve 2020 tahminini yüzde 3,9’dan yüzde 3,1’e düşürdü.

Kredi temin edilebilirliğinin keskin şekilde düştüğünü ve şirketlerin sıkı finansman şartlarının sonucu olarak alacaklarını toplamada gecikmeler rapor ettiklerini ifade eden Fitch, “Yurt içi talep düştü ve işsizlik artıyor. Bütçe politikası sıkılaştırıldı ve bu büyüme için bir ters rüzgar olacak, özellikle Mart 2019’daki yerel seçim sonrasında” değerlendirmesini yaptı. Net ticaret ve hizmetlerin, ayıf liradan kaynaklı olarak büyüme için ana destek olacaklarını öngören Fitch, ancak ithal girdi ihtiyacı ve arz sözleşmelerinin yapısının kur kaynaklı faydaların bir kısmını etkisizleştireceğini vurguladı.

ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 25

İç talebin düşüşüne bağlı olarak enflasyonun düşeceğini ancak, baz etkilerinin enflasyonun 2019’un ikinci yarısına kadar yüzde 20’nin üzerinde tutacağını tahmin eden Fitch, enflasyonda düşüş hızı konusunda belirsizlik bulunduğunu da ifade etti. 2018 yılı sonu için enflasyon tahminini yüzde 20’den yüzde 25’e çıkaran Fitch, 2019 sonu beklentisini yüzde 15’ten 17’ye yükseltti. 2020 tahminini yüzde 10 olarak korudu.

Fitch yayınladığı raporda, “Öngördüğümüz enflasyon rakamları ve zorlu dış finansman ortamı, politika faizlerinin geç 2019’a kadar politika faizlerinin düşürülmesini beklemediğimiz anlamına geliyor. Lira konusunda görüşümüz hafif şekilde güçlendi, ancak bu kayda değer belirsizliğe konu olmaya devam ediyor. Yurt içi politika ayarlarının erkenden gevşetilmesi lira üzerinde piyasa baskısının yinelenmesine yol açabilir” değerlendirmesini yaptı.

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