Fitch Türkiye’nin notunu düşürdü

Fitch Türkiye'nin kredi notunu bir basamak düşürerek BB+ seviyesinden BB seviyesine indirdi. Görünüm negatif olarak belirlendi. Kararın ardından dolar/TL 4.86-87 bandında kadar çıktı.

Fitch’in yayımladığı basın duyurusunda ülkedeki yüksek cari açığa vurgu yapıldı.

Özel sektörün yüklü borcunun yönetiminin dikkat çekici olduğu vurgulanırken ülkede enflasyonun yüksek olduğuna dikkat çekildi.

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Fitch açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Türkiye’nin dış finansman ihtiyacı şoklara karşı kırılgan. 2018 yılının sonunda ulusal rezervlerin 96 milyar dolara ineceğini tahmin ediyoruz. Çekirdek enflasyon yüzde 15.4 ile 15 yılın zirvesinde.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın para politikası üzerindeki sözleri para politikasının kredibilitesine zarar verdi.

‘REFORMİST İSİMLER KABİNEDE YOK’

Fitch’in görüşüne göre enflasyonda düşüş kredibilitesi olan ve bağımsız bir para politikası ve düşük büyümeye toleransla gerçekleşebilir. Bu unsurlar için yapısal ekonomik reformlar belirsiz. Önceki kabinedeki anahtar figürler olan reformist isimler yeni açıklanan kabinede yer almadı. Erdoğan’ın damadı Maliye ve Hazine Bakanı olarak atandı.

Fitch Türkiye ekonomisinin 2018 yılında yüzde 4.5, 2019 yılında ise yüzde 3.6 büyümesini bekliyor.

‘MUHALİF POLİTİK GÖRÜŞMELERE TOLERANS AZALIYOR’

Zor mali koşullar ve zayıflayan ekonomi bankacılık sektörünü etkileyecek.

Yap işlet devret modeli ile yapılan önemli alt yapı projeleri 2023 yılına gidilirken Türkiye’de tartışmalı bir konu.

Bağımsız gözlemcilere göre Türkiye’de muhalif politik görüşlere tolerans azalıyor.

Avrupa Birliği ve ABD ile sorunlar var. Türkiye komşusu Suriye ile anlaşmazlık içinde.

Türkiye büyük ve çeşitlendirilmiş dinamik bir özel sektöre sahip.