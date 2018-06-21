Son dakika… Fiyapı-Dumankaya projeleri için imzalar atıldı

Yarım kalan Dumankaya ve Fiyapı inşaatları için Alman Eura Bau, Cpb Drees&Sommer şirketleriyle TMSF arasında işbirliği anlaşması imzalandı.

FETÖ soruşturması kapsamında kayyum atanan ve yönetimi ardından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen Dumankaya İnşaat ve Fiyapı mağdurları için müjdeli haber geldi.

TMSF’nin yarım kalan projelerin tamamlanması için Eurabau GmbH, CPB Project Development GmbH, Drees&Sommer ve Flagman Capital ile işbirliği anlaşması imzaladı.

İnşaat maliyetlerini karşılamak için yurtdışından 450 milyon euro kredi tahsis edildiğini açıklayan TMSF, projelerin tamamlanmasının ardından satılabilir dairelerin Eurabau ve CPB Project Development tarafından ağırlıklı olarak yurtdışına pazarlanacağını bildirdi.

8 BİNDEN FAZLA AİLE MAĞDUR

Dumankaya Mozaik, Modern Vadi, Adres Sancaktepe ve Fikirtepe’deki iki projesi yarım kaldı ve toplam 3,028 aileyle mağdur oldu.

Fi Yapı ise Fi Side, Fi Life, Fi Kırıkkale ve Fi Tower projelerini tamamlayamadı. Bunun sonucu da 5,136 aile mağdur oldu.