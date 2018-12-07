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Son dakika: Hakan Atilla davasından sonra Halkbank hisselerinde son durum

New York Savcılığı'nın, Hakan Atilla'nın cezasının artırılmasını istediği temyiz başvurusunu geri çektiğine yönelik haberlerin ardından Halkbank hisseleri yüzde 2'nin üzerinde yükselişle açıldı.

android-time 10:19
Haberler Ekonomi
Son dakika: Hakan Atilla davasından sonra Halkbank hisselerinde son durum
New York Savcılığı'nın, Hakan Atilla'nın cezasının artırılmasını istediği temyiz başvurusunu geri çektiğine yönelik haberlerin ardından Halkbank hisseleri yüzde 2'nin üzerinde yükselişle açıldı.

Anadolu Ajansı’nda (AA) yer alan habere göre, New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, ABD’deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan ve 32 ay hapis cezası alan Halkbank’ın eski yetkilisi Hakan Atilla’nın cezasının artırılması yönündeki temyiz başvurusunu geri çekti.

Haberin ardından Halkbank hisseleri saat 1002 itibarıyla yüzde 2.41 yükselişle 7.21 liradan işlem görüyordu. Bankacılık endeksi ise yüzde 1.17 yukarıdaydı.

Ziraat Yatırım’ın notunda bankacılık endeksinin Atilla haberinden pozitif destek bulabileceği belirtilmişti.

REUTERS

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Son güncelleme: android-time 10:4407.12.2018
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