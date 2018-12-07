Son dakika: Hakan Atilla davasından sonra Halkbank hisselerinde son durum

Anadolu Ajansı’nda (AA) yer alan habere göre, New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, ABD’deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan ve 32 ay hapis cezası alan Halkbank’ın eski yetkilisi Hakan Atilla’nın cezasının artırılması yönündeki temyiz başvurusunu geri çekti.
Haberin ardından Halkbank hisseleri saat 1002 itibarıyla yüzde 2.41 yükselişle 7.21 liradan işlem görüyordu. Bankacılık endeksi ise yüzde 1.17 yukarıdaydı.
Ziraat Yatırım’ın notunda bankacılık endeksinin Atilla haberinden pozitif destek bulabileceği belirtilmişti.
REUTERS
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