Son dakika… Valilere fahiş fiyat talimatı

İçişleri Bakanlığı stokçu-fahiş fiyat artıranlarla ilgili valilere harekete geçin talimatı verdi. Valiler, fahiş fiyat artışı yapan firmalara ve işletmelere adli idari işlem uygulayacak.

İçişleri Bakanlığı’nın illere gönderdiği genelgeyle fahiş fiyat uygulayanlar için valiler “genel emir” çıkarabilecek ve bu emre uymayanlara adli ve idari işlem uygulanacak.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla 81 ilin valiliğine fahiş fiyatlarla mücadele için bir genelge gönderildiği belirtilerek, “Genelgede son dönemde kur kaynaklı gelişmeleri fırsat bilerek fahiş fiyat uygulayanlara karşı tedbir alınması istendi” denildi.

“Bakanlık… fahiş fiyat uygulayanlar için valiliklere ‘genel emir’ çıkarma konusunda talimat verdi” denilen açıklamada, bu emirlere uymayanlar hakkında Kabahatler Kanununa göre gerekli adli ve idari işlemlerin uygulanmasının istediği de kaydedildi.

İl İdaresi Kanunu’nda, “Kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve diğer mevzuatın verdiği yetkiyi kullanmak ve bunların yüklediği ödevleri yerine getirmek için valiler genel emirler çıkarabilir ve bunları ilan ederler” hükmü bulunuyor.

Genelgede, son günlerde bazı esnaf, firma ve işletmelerin, vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik piyasa koşullarında sunulan mal ve hizmetlere fahiş fiyat uyguladığı; bazı ürünleri ise stoklarında bekleterek fiyat artışına neden olduğuna dikkat çekildi.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 6. maddesinde; bir malın sunumu ve satışından kaçınma ile bir hizmetin sunumundan kaçınma hallerinin denetimi, uygulanması ve izlenmesine ilişkin görevlerde belediyelerin yetkili kılındığını da belirten Bakanlık, bu kapsamda yetkili idarelerin, doğrudan veya Bakanlığın talebi üzerine, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun ilgili maddesi uyarınca denetim ve önlemleri almakla görevli olduğunu belirtti.

VALİLERDEN İSTENİLEN TEDBİRLER

İçişleri Bakanlığı genelgesinde valilerin alması istenilen tedbirler de sıralandı.

Bu çerçevede esnaf, firma ve her türlü işletme tarafından sunulan mal ve hizmetlerin fiyatları yükseltilmeyecek, ürünlerin piyasaya arzları geciktirilmeyecek ve stokçuluk yapılmayacak.

Satılan malın üretim yeri, ayırıcı özelliği, tüm vergiler dahil satış fiyatı, birim satış fiyatı, satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarih, yerli mallar için Ticaret Bakanlığınca tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaret şartlarına uyulacak.

Ürünlerde kullanılan etiketlerin tarife ve fiyat listelerinin üzerindeki rakam ve harfler okunabilir, düzgün, eksiksiz, gerçeğe uygun, yeterli büyüklükte ve başka rakam, kelime ve işaretlerle karışıklığa sebebiyet vermeyecek şekilde kullanılacak.

Tarife ve fiyat listelerinin hangi mala ait olduğunun tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilmesi ve okunabilmesine dikkat edilecek.

REUTERS