İDO’dan son dakika kararı: İç hatlar kapatılıyor

İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. (İDO) 1 Aralık 2018 tarihinden itibaren iç hat seferlerini durdurma kararı aldı. Şirket, iç hat seferlerini durdurup daha çok dış hatlara odaklanacak. Alınan son dakika kararında gemi bakım maliyetlerinin etkili olduğu bildirildi.

2011 yılında yapılan özelleştirme ihalesi ile 861 milyon dolarlık bedelle Tepe-Akfen-Souter-Sera ortak girişim grubu tarafından alınan İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. ( İDO) 1 Aralık 2018 tarihinden itibaren iç hat seferlerini durduruyor.

Habertürk’ün şirket kaynaklarından aldığı bilgilere göre İDO'nun Bostancı-Bakırköy, Bostancı-Kabataş/Beşiktaş ve Adalar'dan oluşan iç hat seferleri 1 Aralık tarihinden itibaren artık yapılmayacak.

ZARAR EDEN TÜM HATLAR GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

Alınan bilgilere göre son dönemde döviz kurundaki yükselişe karşın, iç hatlardaki fiyat artış taleplerinin uygun görülmemesi, Osmangazi Köprüsü geçiş fiyatlarının düşürülmesinin İDO tarafından öngörülememesi nedeniyle tasarruf tedbirleri kapsamında şirket tarafından zarar eden tüm hatların geçici olarak kapatılmasına karar verildi. Alınan kararda gemi bakım maliyetlerinin etkili olduğu da bildirildi.

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İDO'nun geçen hafta yapılan yönetim kurulu toplantısında İskoçya merkezli yabancı ortak Souter'in talebi doğrultusunda alınan karar ile şirket, iç hat seferlerini durdurup daha çok dış hatlara odaklanacak.