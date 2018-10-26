Irak’tan ham petrol ithalatı başlıyor

Irak merkezi yönetiminin referandum ile Irak’tan ayrılmak isteyen Kuzey Irak Bölgesel Yönetimine uyguladığı yaptırımlar sonucunda ara verilen Türkiye’ye ham petrol ihracatına devam edileceği açıklandı. Gerçekleştirdiği referandumdan istediği uluslararası desteği alamayan bölgesel yönetimin ekonomik kaynaklarında yaşadığı sorunları Irak hükümetiyle tekrar anlaşarak aşma yoluna girdiği biliniyordu.
Sağlanan anlaşma sonrası Türkiye’ye Kerkük’ten günlük 30,000 varil ham petrol ihraç edilmesi bekleniyor. Reuters
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