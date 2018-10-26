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Irak’tan ham petrol ithalatı başlıyor

Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi ve Irak hükümeti arasında sağlanan anlaşma sonucu Kerkük'ten Türkiye'ye ham petrol ihracatı başlayacak

android-time 17:29 26 Ekim 2018
Haberler Ekonomi
Irak’tan ham petrol ithalatı başlıyor
Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi ve Irak hükümeti arasında sağlanan anlaşma sonucu Kerkük'ten Türkiye'ye ham petrol ihracatı başlayacak

Irak merkezi yönetiminin referandum ile Irak’tan ayrılmak isteyen Kuzey Irak Bölgesel Yönetimine uyguladığı yaptırımlar sonucunda ara verilen Türkiye’ye ham petrol ihracatına devam edileceği açıklandı. Gerçekleştirdiği referandumdan istediği uluslararası desteği alamayan bölgesel yönetimin ekonomik kaynaklarında yaşadığı sorunları Irak hükümetiyle tekrar anlaşarak aşma yoluna girdiği biliniyordu.

Sağlanan anlaşma sonrası Türkiye’ye Kerkük’ten günlük 30,000 varil ham petrol ihraç edilmesi bekleniyor. Reuters

 

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Son güncelleme: android-time 13:3431.10.2018
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