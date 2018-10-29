İstanbul Havalimanı’nın açılış töreni gerçekleşti

Türkiye'nin en pahalı projesi olan İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılmasına kısa bir süre kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan uçak yeni havalimanına indi. Erdoğan yeni havalimanının adını İstanbul olarak açıkladı.

Toplamda 76,5 milyon metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen havalimanının ilk fazının hizmete açılması için 6 milyar euroluk yatırım yapıldı. Havalimanının diğer etapları da yolcu artışlarına bağlı olarak 2023'e kadar tamamlanacak.

Havalimanının inşaatında dolgu ve sondajla bölgede kurulan onlarca şantiyede, 3 bine yakın ağır iş makinesi çalıştı. Yaklaşık 10 bin kişi, 7 gün 24 saat esasına göre görev yaptı.

11 SAATLİK UÇUŞ YASAĞI

İstanbul Yeni Havalimanı´nın bugün yapılacak resmi açılışı nedeniyle havadan da önlem alındı. İstanbul Yeni Havalimanı´nın içinde olduğu büyük bir alan üzerinde bugün 11 saatliğine uçuş yasağı getirildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ALANA GELDİ

Yeni havalimanı açılış törenine dakikalar kala, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alana geldi. Ankara’da düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinin ardından TC-CAN uçağıyla İstanbul’a eşi Emine Erdoğan ile birlikte gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak ile kız Esra Albayrak karşıladı. Esra Albayrak’ın Erdoğan’ın ceketini düzelttiği görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan buradan açılış töreni ve “29 Ekim Cumhuriyet Resepsiyonuna” katılmak üzere dış hatlar giden yolcu bölümüne geldi.

GOLF ARABASI KULLANDI, UÇUŞ KARTI ALDI

Erdoğan burada davetlileri selamladıktan sonra ‘buggy’ isimli golf aracına eşi Emine Erdoğan ile birlikte bindi. Aracı kullanan Erdoğan havalimanın içinde kısa bir tur attı. Erdoğan golf aracıyla bilet kontuarına gelerek Ankara için temsili uçuş kartı aldı. Erdoğan ve beraberindekiler tören alanına geldi.

Sunuculuğunu, oyuncu Oktay Kaynarca ve sunucu Burcu Esmersoy’un yaptığı tarihi tören kurulan dev sahnede mini bir konser ile başladı. Konserin ardından havalimanın tanıtım filmi gösterildi.

KATILIMCILAR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay, Revna Demırören, kızı Yelda Demirören ve işadamı Kıvanç Oktay, Demirören Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal, İGA Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Dağıstanlı boksör Habib Nurmagomedov, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, sanatçılar Yavuz Bingöl, Hülya Koçyiğit, Muazzez Ersoy da katıldı.

YABANCI KATILIMCILAR

Arnavutluk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ilir Meta, Katar Devleti Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al-Thani, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sooronbay Jeenbekov, Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Makedonya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Prof. Gjorge Ivanov, Moldova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Igor Dodon, Pakistan İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Dr. Arif Alvi, Sırbistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sudan Cumhurbaşkanı Feldmareşal Omar Hassan Ahmad Al Bashir, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı (Başbakan) Dr. Denis Zvizdic, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve İletişimden Sorumlu Bakanı, Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Altyapı Bakanı Alenka Bratusek, Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani (heyet başkanı), İran Dışişleri Bakanı Dr. Muhammed Cevad Zarif (heyet başkanı), Moldova Cumhuriyeti Gagauz Özerk Yeri Başkanı Irina Vlah katıldı. Açılışta, ayrıca birçok ülkenin ulaştırma bakanları ile konuk devlet ve hükümet başkanlarına eşlik eden dışişleri bakanları da yer aldı.

YENİ HAVALİMANININ ADI ‘İSTANBUL’ OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle;

“İstanbul Havalimanı’nın tüm dünyaya, bölgemize, ülkemize hayırlı olmasını Allah’tan temenni ediyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışı yapılan yeni havalimanının isminin “İstanbul Havalimanı” olduğunu açıkladı.

“İstanbul bizim sadece en büyük şehrimiz değil, aynı zamanda ülkemizin en değerli markasıdır.”

“(Endonezya’da düşen uçak) Bu uçakta ölenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Tüm Endonezya halkının başı sağolsun diyorum.”

“Atatürk Havalimanımız, burası tam kapasiteyle hizmete girdiğinde ticari seferlere kapanacak olmakla birlikte havalimanı vasfını koruyacak.”

“2013’te ihalesini gerçekleştirdiğimizde pek çok çevrenin, bu projenin sonunun gelip gelmeyeceğini merak ettiğini biliyoruz.”

“İlk etabı yılda 90 milyon yolcu kapasitelidir. Bu, tüm etaplar bittiğinde 150 milyona yükselecek, gerekirse 200 milyona çıkartılabilecektir”

“Tüm etapların 2028’e kadar tamamlanması öngörülmektedir. Dolayısıyla önümüzdeki 10 yıl boyunca bu havalimanımız büyümeye devam edecektir.”

Erdoğan: “Yatırım bedeli 10 milyar 247 milyon avro.Devlete ödenecek kira bedeli 22 milyar 152 milyon avro olmak üzere vergiler hariç 32,4 milyar avro”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bu projenin finansmanında, herhangi bir Hazine garantisi veya benzeri bir taahhüt söz konusu değildir.”

“İstanbul Havalimanı’nı sadece ülkemize değil, bölgemize ve dünyaya yaptığımız bir büyük hizmet olarak görüyoruz.”

“Havalimanı hem mimarisi hem inşası hem işletmesi hem finansmanıyla gerçekten ülkemizin yüz akı, dünyada da örnek olacak bir projedir.”

“Atılımlarla, havacılık sektörümüzün cirosu 2,2 milyar dolardan 25 milyar dolara yükselmiştir.”