Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısı sonucunda faiz kararını açıkladı. Merkez politika faizini yüzde 8 seviyesinde sabit tuttu. 12,75 olan geç likidite penceresi (GLP) borç verme faizini 0.75 baz puan artırarak 13,50'ye çıkardı. Karar öncesi dolar/TL 04.06 seviyelerinde aşağı yönlü hareket ederken, karar sonrası tekrar hareketlenerek 04,0978 seviyelerine ulaştı.

Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Banka 12,75 olan geç likidite penceresi (GLP) borç verme faizini 75 baz puan artırarak 13,50’ye çıkardı. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında bir haftalık repo faizi yüzde 8, faiz koridorunun üst bandı olan gecelik borç verme faizi yüzde 9.25, faiz koridorunun alt bandı olan gecelik borçlanma faizi de yüzde 7.25’de sabit bırakıldı.

Merkez’den yapılan açıklamada şöyle denildi:

Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetin gücünü koruduğuna işaret etmektedir. İç talep büyümeye devam ederken dış talepteki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürmektedir.

Enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir. İthalat fiyatlarındaki yükseliş söz konusu riskleri artırmıştır. Bu çerçevede Kurul, fiyat istikrarını desteklemek amacıyla ölçülü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar vermiştir.

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde baz etkisi ve geçici faktörlerden bağımsız, belirgin bir iyileşme ve hedeflerle uyum sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir.

Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul'un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır.

ENFLASYONA ODAKLI

GCM Forex Menkul Kıymetler AŞ. Araştırma Uzmanı Enver Erkan konu hakkında yaptığı açıklamada, Merkez Bankası’nın (TCMB) beklentilerin ötesine geçerek 25 Nisan toplantısında geç likidite penceresinde (GLP) 75 baz puanlık bir artırım yaptığı belirtti. Enver Erkan, Merkez Bankası’nın böylece piyasaların önünden giderek son günlerde öne çıkardığı ilave sıkılaştırmayı yaptığını, sıkı para politikası duruşunu değiştirmediğini ve enflasyona odaklı olmaya devam ettiğini belirtti.

“MERKEZ SİNYALİ VERDİ”

“Merkez Bankası aslına bakıldığında enflasyon söyleminden vazgeçmiyor ve politika açıklamasında belirttiği üzere, faiz artırımını “Enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam etmesine” dayandırıyor.” diyen Erkan, “Bu da TL'deki değer kaybının sürekli hale gelmesinin enflasyon beklentileri üzerinde yapabileceği bozulmayı dikkate aldığını görüyoruz. TCMB, Sn. Murat Çetinkaya'nın son konuşmalarındaki “ilave sıkılaştırma” söylemini de politika açıklamasında bulundurarak fiyatlama davranışlarını ve enflasyon beklentilerine etkilerini yakından izleyeceğinin de sinyalini vermiş oldu.” açıklamasında bulundu.

“DAHA POZİTİF TEPKİ BEKLERDİK”

“Piyasa tarafındaki yansımanın, her ne kadar TCMB beklentileri aşmış olsa da, kurun ilk reaksiyondan sonra 4,06'larda dengelenme eğilimine girdiğini, borsadaki hareketin halen %0,50 negatif olduğunu görüyoruz.” diyen Enver Erkan, “Faiz hamlesine borsanın daha pozitif tepki vermesini beklerdik. TL'de de değer kazancı sınırlı kaldı. 50 baz puan beklenti dahilinde olduğuna göre, 25 baz puanlık ekstra artırım genele yayılan bir TL değerlenmesi yaratmamış gibi oldu. Ancak TCMB, kısa vadede TL'ye destek olacak hamleyi yapmış gibi görünüyor. Gelen piyasa tepkimesi dahilinde, mevcut şartlarla TL'nin değersizleşme trendini bozmadığını söyleyebiliriz.” ifadelerini kullandı.

Kararın açıklanmasının ardından da dolar/TL 4.05 seviyesine kadar geriledi.