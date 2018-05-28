Merkez’den yeni adım

Merkez Bankası Geç Likidite Penceresi (GLP) ile Politika Faizi arasındaki farkı kapattı. Son bir yıldır bankalara eskiden olduğu gibi politika faizi üzerinden değil GLP üzerinden borç veriliyordu. Böylece iki faiz arasındaki makas kapanıp para politikasında sadeleşme adımı atılmış oldu.

Merkez Bankası (TCMB) para politikası bileşiminde sadeleşme sürecinin tamamlanmasına karar verdiğini, bir hafta vadeli repo faizinin 1 Haziran itibarıyla TCMB politika faizi olarak mevcut yüzde 16.50’ye eşitleneceğini açıkladı. Bu adım uzun süredir uygulanan ve yatırımcıların eleştirdiği alışılagelmişin dışındaki para politikası çerçevesinin de sona ermesi anlamına geliyor.

ALT BANT YÜZDE 15 GLP YÜZDE 19.5

TCMB’nin 1 Haziran’da başlayarak sadeleştirme süreci Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının sonuçlarının da açıklanacağı 7 Haziran’da tamamlanması öngörülüyor. Bankanın süreci tamamlaması ile birlikte faiz koridorunun alt bandı yüzde 15.0, politika faizi olacak bir haftalık repo faiz oranı yüzde 16.50, faiz koridorunun üst bandı yüzde 18.0, GLP ise yüzde 19.50 olarak.

Bu yeni faiz oranları geçerli olmadan önce 1 Haziran 7 Haziran arasında ise ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini yüzde 16.50’de sabit tutmak adına GLP yüzde 16.50 olarak uygulanacak. 7 Haziran sonrasında yeni faiz oranlarına tam olarak geçilecek.

150 BAZ PUANLIK SİMETRİ

TCMB geçiş sürecini tamamlaması ardından her bir faiz oranı arasındaki fark 150 baz puan olacak şekilde koridor simetrisini de koruyacak. Sürecin tamamlanmasıyla birlikte TCMB yüzde 16.50 seviyesinde bir hafta vadeli repo faiz oranını temel fonlama aracı olarak kullanacak. TCMB bu süreçte faiz oranlarına ilişkin yeni bir duyuru yapması da öngörülmüyor. Bu süreçte bir sonraki PPK olan 7 Haziran’a kadar yüzde 16.50 seviyesindeki ortalama fonlama maliyetinde de değişiklik yapılmayacak.

FARKLI FAİZİ TERK ETMİŞTİ

Merkez Bankası’nın genel olarak bugüne kadar ana fonlama aracı haftalık repo faizi olurken 2010 yılı sonrasında ise banka farklı faiz oranlarından piyasaları fonlayarak alışılagelmiş para politikası çerçevesini terk etmişti. Zamanla fonlama 1 hafta vadeli repo faizinden hiç yapılmamaya başlandı. TCMB bu dönemde piyasaya uyguladığı faiz oranını da günlük olarak değiştirmeye başladı. Daha sonra banka daha öngörülebilir bir para politikası çerçevesi istediğini ve sadeleşme adımlarına başlayacağını belirtti ve her gün piyasayı farklı bir faiz oranından fonlama uygulamasından vazgeçti. TCMB piyasayı faiz koridorunun da üst bandının da üstünde yer alan GLP faiz oranından fonladı.

TCMB 2017 Ocak’tan bu yana 1 hafta vadeli repo faizinden fonlama yapmıyor. TCMB mevcut yüzde 16.50 olan tek faizden fonlamaya geçmesi ile birlikte öngörülebilir üzerine kurulmuş sadeleşmenin önemli bir bölümünü tamamladığını belirtirken bugün atılan adımla birlikte ise banka sadeleşme sürecini 1 Haziran itibarıyla son adımını atacağını belitti.

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

• Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı Merkez Bankası politika faizi olacaktır. Bu oran, mevcut fonlama faizine (% 16,50) eşitlenecektir.

• Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranları bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 150 baz puanlık bir marj ile belirlenecektir.

Yeni operasyonel çerçevenin uygulanmasına 1 Haziran 2018 tarihinde başlanacaktır.

Teknik ayrıntılar ayrıca duyurulacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

POLİTİKA FAİZİ NEDİR?

Politika faizi; bir hafta vadesi olan repo ihale faiz oranı ve politika faizi TCMB (Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası) tarafından belirleniyor. TCMB, bankaların repo taleplerini bu politika faizi üzerinden belirlenmektedir. Bankalar, TCMB ‘dan para alarak ellerinde bulunan tahvil ve bonoları teminat olarak verir ve repo yapıyorlar. Bankalar bu sayede kendilerine fon yaparlar.

GEÇ LİKİDİTE PENCERESİ NEDİR?

Geç Likidite Penceresi (GLP), Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) son borç veren makam olarak, gün sonu ödeme sistemlerinde oluşabilecek sorunların önüne geçmek amacıyla bankalara verdiği limitsiz vadeli TL borçlanma imkanı ve aynı koşullarda TL borç verme imkanı Gecelik ve geçici bir uygulama.

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