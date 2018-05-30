Son dakika… Moody’s Türkiye’nin büyüme tahminini düşürdü

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'nin büyüme tahminini düşürdü. Türkiye'nin 2018'de yüzde 4.0, 2019'te yüzde 3.5 büyüyeceğini belirtmişti. Şimdi bu tahminini sırasıyla yüzde 2.5 ve 2.0'a indirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s Investors Service, Türkiye için 2018 ve 2019 GSYH büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Daha önce, 2017’de yüzde 7,4 büyüyen Türk ekonomisinin 2018 ve 2019’da yüzde 4,0 ve yüzde 3,5 büyüyeceğini tahmin eden Moody’s, bu beklentilerini yüzde 2,5 ve 2,0’a indirdi.

Moodys’in bugün yayınladığı “Global Makro Görünüm: 2018-2019” raporu Mayıs 2018 güncellemesinde Türkiye için yer alan değerlendirme şöyle:

“Önceden ekonominin konjonktürel faktörlerin ve mali, parasal teşviklerin zayıflamasının bir sonucu olarak ekonominin yavaşlamasını bekliyorduk. Ticari bankalar için döviz zorunlu karşılıkların azaltılmasının da dahil olduğu yeni teşvik tedbirleri açıklanmasına rağmen,finansal şartlar kayda değer şekilde sıkılaştı. Türk Lirası son birkaç haftada diğer gelişmekte olan piyasa para birimlerine göre çok daha büyük baskı altına girdi. TCMB’in politika yanıtında gecikmesi TL’de düşüşün abartılmasına yol açtı.

Geç Likidite Penceresi faizinde 3 puanlık artış sonrasında bile, piyasaların Türk ekonomi ve para politikası konusunda endişeleri devam ediyor. 24 Mayıs itibariyle Türk Lirası, ABD Doları karşısında yüzde 24 değer kaybetti, gösterge 10 yıl vadeli devlet tahvili getirisi yıl başına göre 300 baz puan arttı. Enflasyon Nisan’da yeniden yükselmeye başladı, yüzde 10,9’a ulaştı ve TL’deki değer kaybı ve yüksek petrol fiyatlarının sonucu olarak daha da yükselecek. Bütün bu faktörler yılın ikinci yarısında özel tüketim, işletme yatırımları ve en sonunda genel büyüme üzerinde baskı yaratacak.”



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