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Son dakika… Sanayi üretimi azaldı

Sanayi üretimi ekimde bir önceki aya göre yüzde 1,9, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 azaldı.

Sozcu.com.tr
android-time 10:05
Haberler Ekonomi
Son dakika… Sanayi üretimi azaldı
Sanayi üretimi ekimde bir önceki aya göre yüzde 1,9, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2018 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %6,1 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi %6,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,2 azaldı.

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SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 1,9 AZALDI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2018 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %1,3, imalat sanayi sektörü endeksi %2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,2 azaldı.

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Son güncelleme: android-time 10:3317.12.2018
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