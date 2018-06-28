Şarık Tara hayatını kaybetti

ENKA Holding Fahri Başkanı Şarık Tara tedavi gördüğü Maslak Acıbadem Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 88 yaşındaki iş adamı Tara'nın çoklu organ yetmezliğinden öldüğü öğrenildi. Tara 26 yaşındaki oğlu Sinan Tara'ya ENKA'nın genel müdürlüğünü vermesiyle iş dünyasında unutulmaz bir iz bırakmıştı. Bugün iş dünyası Şarık Ağabey'ine üzülürken Enişte Kayınbirader (ENKA) şirketi de Kayınbiraderini kaybetti.

ENKA Holding Fahri Başkanı Şarık Tara’nın ölümüyle ilgili olarak Maslak Acıbadem Hastanesi tarafından yazılı bir açıklama yapıldı.

Şara’nın vefatının ardından Acıbadem Maslak Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Metin Uzun yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi;

“Sayın Şarık Tara, 2 Haziran tarihinden itibaren kalp yetmezliği nedeniyle Acıbadem Maslak Hastanesi’nde takibe alınmıştı. Maalesef bugün saat 19:19’da çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Kendisine Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz”

Tara’nın vefatının ardından TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik şu açıklamayı yaptı: İş dünyasının duayeni Şarık Tara'nın vefatını üzüntüyle öğrendim. Tara, İTÜ ekolünün müstesna bir temsilcisi ve ülkenin geleceğini gençlerle inşa eden bir hayırseverdi. Onun manevi mirasi, bu topraklarda hayal kuran herkese ilham verecektir. Mekanı cennet olsun.

GÜLER SABANCI’DAN AÇIKLAMA;

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı ENKA'nın kurucusu Şarık Tara'nın vefatı üzerine bir açıklama yaptı. Sabancı, açıklamasında şunları kaydetti:

“Dünya çapında girişimleri ile öncü ve örnek olmuş, ENKA Holding'in kurucusu Şarık Tara'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Şarık Bey, sadece yurtiçi ve yurtdışında örnek müteahhitlik projelerini, kıymetli eğitim ve spor kurumlarını hayata geçirmedi. Türkiye için her zaman bunların ötesinde düşündü. Vizyoner bakış açısı ile, Japonya'dan Yunanistan'a iş konseylerini, Dünya Ekonomik Forumu gibi önemli platformları Türk iş dünyasıyla ilk kez o buluşturdu. Güçlü ilişkileri, uzlaşmacı ve birleştirici kişiliği ile ülkemizin uluslararası camiada etkin bir sözcüsü oldu. Şarık Bey, iş dünyamıza bıraktığı kalıcı izler ve kıymetli eserleriyle her zaman hatırlanacaktır. Merhum Şarık Bey'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Enka Holding'e başsağlığı ve sabırlar dilerim.”

Tara 2.7 milyar dolarlık servetiyle Forbes listesine göre Türkiye’nin en varlıklı 7. adamıydı.

ŞARIK TARA KİMDİR?

22 Nisan 1930 yılında Üsküp’te doğdu. Annesi Erenköy Kız Lisesi’nde okumuş, dönemin şartları uygun olmadığından tıp tahsili yapmamış, ancak yüksek kültürlü bir kimse olan Mahmure hanım. Yahya Kemal ile de torun çocukları olmaları nedeniyle aralarında akrabalık bağı bulunuyor. Babası Fevzi Bey ise, bilindiği kadarı ile son üç kuşağı esnaflık yapan Karadağ kökenli Hacıhamziç (Tara’nın dedesi İbrahim Bey’in babası Hamza Bey’den dolayı bu isimle anılırlar-Tara soyadı ise Karadağ’daki Tara Dağı ve Tara Nehri’nden gelmektedir) ailesinden. Fevzi Tara, Üsküp, Beyrut ve Belgrad’da tahsil yapmış bir avukat. Sancak ve güney Yugoslavya müslümanlarının Yugoslavya Kralı nezdinde temsilciliğini de yapan babası Manastır’da avukatlık stajını yaparken annesi ile tanışmış.

1942 yılında Üsküp Başkonsolosu Reşat Karabuda’nın yardımıyla önce kendisi İstanbul’a gelir ve yengesi Seniha hanımın yanında kalıyor. 1944’de ailesinin de geldiği Türkiye'de orta öğrenimini Şişli Terakki Lisesi'nde tamamladıktan sonra 1954 yılında İTÜ İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. Mezuniyetinden sonra 1957 yılında kızkardeşi Vildan Gülçelik’in kocası (daha sonra bir uçak kazasında vefat eden eniştesi Sadi Gülçelik ile birlikte ENKA Kolektif Şirketini kurarak müteahhitlik faaliyetlerine başladı. Enişte ve kayınbirader sözcüklerinin ilk hecelerinden oluşan bir isim olan ENKA Kolektif Şirketi daha sonra Anonim Şirket’e, 1972’de de ENKA Holding A.Ş.'ye dönüştü. Şarık Tara, bünyesinde çok sayıda şirketin yer aldığı ENKA Holding Yatırım Anonim Şirketi'nin halen Fahri (Onursal) Başkanlığını yapmakta.

İş insanı Vehbi Koç ile de çok iyi arkadaş olan Şarık Tara, Vehbi Koç ile olan söyleşisinde başarısını şu şekilde anlatıyor: “Rahmetli Vehbi Koç bir gün bana şunu sordu: “Şarık bu nasıl bir yönetim biçimi?” Bizim yönetim tarzımıza Ağabey management adını takmıştı. Yani ilk kurulduğumuz yıllarda iş yerlerindeki alışılmış yönetim biçimlerinden farklıydık. Aramızdaki sevgi, saygı ve arkadaşlık ilişkileri kuvvetliydi.