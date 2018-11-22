Son dakika… Tüketici güven endeksi açıklandı

Tüketici güven endeksi, Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 4 oranında artarak 59,6 değerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Kasım ayında bir önceki aya göre %4 oranında arttı; Ekim ayında 57,3 olan endeks Kasım ayında 59,6 oldu.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Ekim ayında 73,5 iken, Kasım ayında %5,4 oranında artarak 77,5 oldu.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Ekim ayında 72,8 iken, Kasım ayında %6,2 oranında artarak 77,4 oldu.

İŞSİZ SAYISI BEKLENTİSİ AZALDI

İşsiz sayısı beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Ekim ayında 63,6 iken, Kasım ayında %0,3 oranında azalarak 63,4 oldu.

Tasarruf etme ihtimali endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Ekim ayında 19,2 iken, Kasım ayında %4,8 oranında artarak 20,1 oldu.