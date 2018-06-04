UBER davası 7 Kasım’a ertelendi

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın internet uygulaması üzerinden hizmet veren UBER'e erişimin engellenmesi için açtığı dava, bilirkişi raporunun henüz ulaşmaması gerekçesiyle Kasım ayına ertelendi. Dosyanın kapsamına vurgu yapan mahkeme hakimi, davanın heyetçe görülmesine ve nihai kararın heyet tarafından oluşturulmasına hükmetti.

Ümit TÜRK – Fatma VURGUN

İstanbul10. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davaya İstanbul Taksici örgütü temsilcileri ile avukatları katıldı. Davalı UBER Technologis İNC’yi ise avukatı temsil etti.

DİĞER DAVA DOSYALARIYLA BİRLEŞTİ

Mahkeme hakimi, İstanbul 4. Asliye Ticaret Mahkemesi ve İstanbul 16. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde de UBER’e davalar açıldığını belirterek bu dava dosyasıyla birleştirildiğini açıkladı.

Dosyanın bilirkişiye gönderildiğini ancak bilirkişinin henüz rapor düzenlemediği belirtildi. İstanbul Taksi Sahipleri Derneği ve Atatürk Havalimanı Taksicileri Kooperatifi de avukatları aracılığıyla duruşmaya katılma talebinde bulundu.

“UBER’İN YETKİ BELGESİ YOK”

Daha sonra, Birleşik Taksiciler Derneği avukatı söz alarak, 25 Mayıs’ta yönetmelikte yapılan yeni bir değişiklikle yetki belgesi sahiplerinin yetki belgesi olmayan şahıslara yetki belgesini kullandırması halinde ceza verileceğinin düzenlendiğini ifade ederek UBER’in de yetki belgesi ve D2 belgelerinin bulunmadığını bu nedenle erişimin durdurulmasına yönelik taleplerinin kabul edilmesini istedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN UBER’E İLİŞKİN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

İstanbul Taksi Sahipleri Derneği’nin avukatı da, davalılaın eyleminin usülsüz olduğunu savunarak “Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı söylemle de davalıların haksız olduğu ortaya çıkmıştır. Biran önce tedbir kararı verilmesini istiyoruz” ifadesinde bulundu.

“TAKSİCİLERİN DAHA FAZLA ZARAR ETMEMESİ İÇİN KARAR VERİLSİN”

Atatürk Havalimanı Taksicileri Kooperatifi avukatı da, UBER’in Türkiye’de temsilciliğinin bulunmağını belirterek, “Bu bağlamda davacıların doğmuş olduğu zararların tazmini noktasında davaların sonuçsuz kalacağı gerçeğini ortaya çıkaracaktır. Bu nedenle erişimin ivedilikle engellenmesini talep ediyoruz” dedi.

DURUŞMA KASIM’A ERTELENDİ

Duruşmayı sonlandıran hakim, bilirkişiye gönderilen dava dosyasının en geç iki hafta içinde rapor hazırlanarak mahkemeye ulaştırılmasına aksi halde bilirkişiler hakkında suç duyurusunda bulunmasına karar verdi. İstanbul Taksi Sahipleri Derneği ve Atatürk Havalimanı Taksicileri Kooperatifi’nin katılma talebinin kabul edilen karar verilerek, birleşen dosyalarla birlikte dava dosyasının kapsamının genişlemesi üzerine dosyanın heyet tarafından görülerek karar verilmesine hükmedildi. Kararda tedbir talebinin celse arası da verilebileceği belirtildi. Duruşma 7 Kasım’a ertelendi.

“DENETİMLERLE KONTROL EDİLMELİYİZ”

Duruşma çıkışında basın açıklaması yapan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, “Dört yıldan beri ülkemizdeki yasaları hiçe sayarak faaliyet gösteren ve ülkemize hiç bir ekonomik katkısı olmayan Amerikan menşeyli global hırsızla ilgili geçtiğimiz günlerde başbakanımızın talimatlarıyla Ulaştırma Bakanlığımızın yayınlamış olduğu yönetmenlik, ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin almış olduğu bir takım yaptırımlardan sonra Sayın Cumhurbaşkanımız ‘ Uber muber yok böyle Bir şey nereden çıktı bu? Bizim taksi sistemimiz var, Avrupa’da varmış bize ne varsa bunun kararını biz veririz. Taksicilerin hakkını kimseye yedirmeyiz’ diyerek son noktayı koymuştur. Şimdi de sistemin tamamen kapatılması için yüce mahkemenin kararını bekliyoruz.

Bizde bundan böyle taksici esnafı olarak bakış açımızı değiştirerek, İstanbul halkına daha kaliteli araçlarla hizmet vermek zorundayız. Aracımızda çalışan şoförlerin kılık kıyafetinden tutun müşteriye davranış biçimine varıncaya kadar düzeltmemiz gerektiğini asla unutmayalım. İstanbul halkıda emin olsunlar ki, üç beş ay içerisinde taksici esnafı, vizyon ve misyonun değiştirmiş ve günün teknoljisine ayak uydurmuş olduğunu göreceklerdir. Devlet yetkililerimize seslenerek; Taksi soförlüğü meslek haline getirilmeli, bu mesleğin belli bir kriterleri olmalı ve biz taksi şoförleri muhakkak eğitim almalı, denetimlerle de kontrol edilmeliyiz” şeklinde konuştu.