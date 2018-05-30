Son dakika… Uber’den açıklama

UBER yeni D2 taşımacılık kanuna ilişkin bir açıklamada bulundu. Açıklamada kanunun içeriğine ilişkin bir ifade kullanılmadı.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı: Türkiye’deki şehirlerin ulaşım seçeneklerini geliştirmek amacıyla tüm ilgili yerel paydaşlarla iş birliği içinde çalışmak istiyoruz ve uzun vadeli sadık bir iş ortağı olarak Türkiye’ye sonuna kadar bağlıyız.
UBER açıklamasında yeni karayolu taşımacılığı düzenlemesinin ayrıntılarına ilişkin bir ifade kullanmadı.
YENİ DÜZENLEME NE?
Yeni düzenlemeyle taşıtlarını yasa dışı faaliyetler için kullandıran D2 belge sahiplerine ilk tespit için 50 uyarı cezası verilecek. Bu uyarılar 3 bin lira yatırılarak kaldırılabilecek. Taşıtlarını yasa dışı faaliyetler için kullandıran D2 belge sahiplerinin 1 yıl içinde iki defa aynı ihlali gerçekleştirdikleri tespit edilirse, yetki belgeleri iptal edilecek ve aynı faaliyeti 2 yıl boyunca yapmaları yasaklanacak.