ÜFE’de son 12 yılın rekoru

Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 20.16 arttı. Bir önceki aya göre ÜFE yüzde 3.79 yükseldi. ÜFE'yi en çok yukarı taşıyan etken dolara bağlı petrol ürünleri oldu. Ev kiraları 12 aylık Yİ-ÜFE'ye göre ayarlanırken kiracılar ne yapacaklarını kara kara düşünüyor... 12 aylık Yİ-ÜFE yüzde 15.80 çıktı.

Yurt içi üretici fiyat endeksi bir önceki yılın mayıs ayına göre yüzde 20.16 arttı. Bir önceki aya göre yüzde 3.79 yükseldi.

Aylık en fazla artış kok ve rafine petrol ürünlerinde gerçekleşti

Bir önceki aya göre en fazla artış; %12,16 ile kok ve rafine petrol ürünleri, %10,68 ile ham petrol ve doğal gaz, %9,34 ile elektrik ve gaz olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarında aylık en fazla artış enerjide gerçekleşti

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2018 yılı Mayıs ayında aylık ve yıllık en fazla artış enerjide gerçekleşti.



Kira kontratları 12 aylık ÜFE ortalamasına göre ayarlanıyor. 12 aylık ÜFE değişimi mayısta yüzde 15.80 oldu.

