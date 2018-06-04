ÜFE’de son 12 yılın rekoru

Yurt içi üretici fiyat endeksi bir önceki yılın mayıs ayına göre yüzde 20.16 arttı. Bir önceki aya göre yüzde 3.79 yükseldi.
Aylık en fazla artış kok ve rafine petrol ürünlerinde gerçekleşti
Bir önceki aya göre en fazla artış; %12,16 ile kok ve rafine petrol ürünleri, %10,68 ile ham petrol ve doğal gaz, %9,34 ile elektrik ve gaz olarak gerçekleşti.
Ana sanayi gruplarında aylık en fazla artış enerjide gerçekleşti
Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2018 yılı Mayıs ayında aylık ve yıllık en fazla artış enerjide gerçekleşti.
Kira kontratları 12 aylık ÜFE ortalamasına göre ayarlanıyor. 12 aylık ÜFE değişimi mayısta yüzde 15.80 oldu.