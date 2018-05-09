Son dakika… Varlık barışı geliyor

Seçime az bir süre kala hükümet yeni bir varlık barışı getireceğini açıkladı. Varlık barışından faydalanmak isteyenlerden yüzde 3 vergi tahsil edilecek.

Maliye Bakanı Naci Ağbal AA Editör Masası’na konuştu. İşte Ağbal’ın açıklamalarından satırbaşları:

Varlık barışına ilişkin bir düzenleme getiriyoruz. Yurt dışında bulunan varlıklarını Türkiye’ye getirecek vatandaşlarımıza kolaylık göstereceğiz.

Yurt dışında menkul kıymeti olan vatandaşlarımız 11 ayın sonuna kadar varlıklarını Türkiye’ye getirirlerse bu varlıklarını Türkiye içerisinde diledikleri gibi tasarruf edebilecekler. Getirilen varlığın yüzde 3’ü oranında bir vergi tahsil edilecek.

Yurtdışında olan dövizini işletmesine koymak isteyen vatandaşlarımız da bunu yapabilecek. Yüzde 3’ü oranında vergi tahsil edeceğiz. Bu varlığı getirip işletmesine koyduğu surette herhangi bir vergi tahsili yapılmayacak. Yurtdışında getirdiği varlığı işletmesinden istediği zaman çekebilecek. İşletmenin yurtdışından kullandığı kredi var ve aynı zamanda yurtdışında da varlığı var, “Yurtdışındaki bu varlıklarımı işletmemin yurtdışında olan borçlarının ödemesinde kullanayım” derse buna da imkan sağlıyoruz.

İkinci düzenleme yurtiçi varlıkların işletmeye dahil edilmesi… Taşınmazlar var, altınlar, nakitler var. Müracaat edecek vatandaşlar bu varlıkları işletmeye dahil etme beyanında bulunacaklar, aynı şekilde yüzde 3 oranında vergi ödeyecekler ve bu varlıklarıo işletmelerine dahil etme dahilinde hiçbir vergi incelemesine dahil olmayacaklar. İsterlerse daha sonra işletmelerinden de çekebilecekler.

Varlık Barışı düzenlemesinde şöyle bir kural getiriyoruz; bu düzenlemeden yararlanmak istiyorsanız yüzde 3’lük vergiyi ödemek zorundasınız.

CUMHURBAŞKANI ÇOK SERT ELEŞTİRMİŞTİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3 Aralık 2017'de Muş'ta yaptığı konuşmada iş adamlarının varlıklarını yurt dışına çıkardıklarını duyduğunu söylemiş ve bunu yapanları vatan haini olarak nitelendirmişti. Cumhurbaşkanı, “Bazı haberler, sinyaller alıyorum bazı iş adamlarının varlıklarını yurt dışına kaçırma gibi gayretlerinin olduğunu duyuyorum. Buradan sesleniyorum, önce kabinemize sesleniyorum, bunların hiçbirine çıkış için asla izin vermemelisiniz. Çünkü bu adımlar ihanet-i vataniyedir. Bu ülkede kazanıp varlıklarını yurt dışına çıkarmaya çalışanlara iyi nazarla bakamayız. Hans'a, Mike'a göre değil, Ali'ye göre hareket etmemiz birilerinin canını fena halde sıkıyor. Diledikleri zaman oyun dışına attıkları o pısırık ülkeye, güçlü ve bağımsız Türkiye'yi hazmedemiyorlar” diye konuşmuştu.

BORÇ YAPILANDIRMASI

Tüm toplumu ilgilendiren önemli bir kanun tasarısıydı. Geçen hafta komisyonda görüşüldü. Bugün de Genel Kurul da görüşülecek. Kamuya ödenmemiş borçların yeniden yapılandırılmasını öngören bir düzenleme var. Emeklilerle ilgili düzenleme var. 65 yaş aylığı alan vatandaşlarımızla ilgili bir düzenleme var. Yaklaşık 13 milyona yakın emekli ve yaşlılık maaşı alan vatandaşımız bu maaşlarını almış olacak. Yine Bağ-kur’luların borçlarını telkin ediyoruz. Vatandaşlarımızı önemli bir yükten kurtarmış olacağız.Tasarının en önemli bölümü yeniden yapılandırma.

Borçların 36 aya kadar yeniden yapılandırılmasını öngörüyoruz. Temmuz ayı sonuna kadar başvuruları alacağız. Ağustos ayında ödemeler başlayacak. 9.8 milyon vatandaşımız bu yapılandırmadan yararlanacak. SGK’da 5 buçuk milyon mükellefimiz var. Aslında gecikme zamlarının yüzde 75’ini siliyoruz. Bunlar vatandaşımıza önemli avantajlar getirmiş oluyor.

Vergi mahkemelerinde ve danıştayda davaları devam eden 242 bin mükellef var. Burada eğer vergi mahklemesinde dava şuanda görülüyorsa alacak olarak talep ettiğimiz tutarın yarısını öderlerse alacağın geri kalanından vazgeçiyoruz.