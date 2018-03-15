Son dakika: Vergi sistemi değişiyor

Maliye Bakanı Naci Ağbal vergide adaleti sağlamayı hedefleyen bir Vergi Usul Tasarısı'nı Nisan sonuna kadar TBMM'ye getireceklerini söyledi.

Ağbal TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı açıklamada “En geç Nisan ayı sonuna kadar Vergi Usul Kanun Tasarısı’nı TBMM’ye getireceğiz… Vergide mükellef odaklı, kolaylaştırıcı, basitleştiren, adaleti sağlayan bir düzenleme olacak.

Öbür taraftan da gönüllü uyum programlarına rağmen uymayanlara etkin caydırıcı sistemler getireceğiz” dedi.

REUTERS