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Son dakika… Yeni İTO Başkanı belli oldu

İstanbul Ticaret Odası'nın yeni başkanı 226 oyla seçilen Şekib Advagic oldu.

Sozcu.com.tr
android-time 18:02 14 Nisan 2018
Haberler Ekonomi
Son dakika… Yeni İTO Başkanı belli oldu
İstanbul Ticaret Odası'nın yeni başkanı 226 oyla seçilen Şekib Advagic oldu.

İstanbul Ticaret Odası'nın İstanbul’daki 81 Meslek Grubu’nu temsil eden 261 Meclis Üyesi, yeni dönemin Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerini belirlemek için toplandı.

9 Nisan 2018 tarihinde yapılan Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliği seçimleri ile oluşan İstanbul Ticaret Odası (İTO) 20'nci Dönem Meclisi, Oda’nın dört yıl görev yapacak yeni yönetimini belirlemek için bugün saat 13.00'te bir araya geldi.

Daha önce İTO Başkanlığına aday olduğunu açıklayan Şekib Avdagiç tek liste ile seçime girdi. Başkan Avdagiç’in listesinde şu isimler var:

İsrail Kuralay, Servet Samsama, İbrahim Doğan Salman, Dursun Topçu, Ahmet Özer, Yakup Köç, Burhan Polat, Levent Taş, Bahadır Yaşık, Adil Coşkun

Yedek Üyeler:

Mehmet Akif Özyurt, Murat Dursun, Zeki Paşalı, Mehmet Metin Korkmaz, İlhami Demir, Mehmet Ünsal Ulukır, Münür Üstün, Şevket Aksoy, Abdülkadir Yıldız, Nesim Ayyıldız

ŞEKİP AVDAGİÇ KİMDİR?
Şekip Avdagiç; 1959 yılında Bosna-Hersek'in Zenica şehrinde doğdu. İTÜ Makine Fakültesi'ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde ihtisas programını tamamladı. 2005'ten beri İstanbul Ticaret Odası'nda değişik kademelerde yöneticilik yaptı. Halen İTO Meclis Başkanı olarak görev yapıyor. 2010 Avrupa Kültür Başkenti Yürütme Kurulu Başkanlığı'nı da yürüten Avdagiç; MÜSİAD ve Pendik Yerel Kalkınma Platformu üyesi.
Son güncelleme: android-time 18:1014.04.2018
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