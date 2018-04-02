Son gün geldi! Gelir vergisi beyannamesi nasıl verilir? İşlemler GİB’de…

Gelir vergisi beyannamesi verecekler için son gün geldi. 1 milyon 880 bin gelir vergisi mükellefinin, geçen yıla ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerini bugün gün bitişine kadar vermesi gerekiyor. Peki internet üzerinden gelir vergisi beyannamesi nasıl verilecek? İşte GİB gelir vergisi beyannamesi işlemleri...

Gelirvergisi beyannamesi vermek için son gün geldi, bugün gün sonunda tamamlanacak olan gelir beyannamesi süresi boyunca internetten gelir vergisi beyannamesi verilebilecek. Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) Hazır Beyan Sistemi üzerinden basitce yapılabilecek işlemler, hem internette GİB’in sitesinden hem de akıllı telefonlar için geliştirilen GİB uygulamasından yapılabilecek. GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ NASIL VERİLECEK? İnternetten verilebilecek gelir vergisi beyannamesi Hazır Beyan Sistemi sayesinden GİB sitesi üzerinden verilebilecek. Aşağıdaki link üzerinden GİB’in sitesine erişim sağlayarak ilgili gelir vergisi beyannamesine erişebilir ve doldurabilirsiniz. GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ İNTERNET SİSTEMİ İNTERNETTEN KREDİ KARTI VE BANKA KARTTIYLA ÖDENEBİLİYOR Gelir vergisi taksitleri Hazır Beyan Sistemi ile GİB’in internet sitesi veya Hazır Beyan Mobil Uygulaması üzerinden anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartlarıyla ödenmesi sağlanabiliyor.